Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
meryl_jimmy_kimmel_9fc81e6edf
Escena

Apoya Meryl Streep a Kimmel mientras Trump exige despido

El conductor fue blanco de críticas por comentarios políticos, pero figuras del espectáculo reaccionan al conflicto con el presidente.

  • 01
  • Mayo
    2026

La actriz Meryl Streep expresó su respaldo público a Jimmy Kimmel en medio de la presión ejercida por Donald Trump, quien exigió a ABC y Disney que despidan al conductor tras una controversia por comentarios en su programa.

El conflicto surge luego de que el presidente de EUA criticara duramente al presentador por un segmento satírico, al tiempo que pidió su salida inmediata de la televisión. La situación escaló rápidamente y volvió a colocar en el centro el debate sobre los límites del humor político y la libertad de expresión en medios.

¿Qué dijo Meryl Streep sobre Jimmy Kimmel?

De acuerdo con reportes, la actriz se posicionó del lado del conductor, reconociendo el papel que desempeña frente a la presión política.

“Estás llevando la bandera de la libertad de prensa”.

El respaldo de Streep se suma a otras voces dentro de la industria que han cuestionado los intentos de presionar a cadenas televisivas por el contenido de sus programas.

¿Por qué Donald Trump pidió su despido?

Trump solicitó públicamente que ABC y Disney despidieran a Kimmel tras un monólogo en el que el comediante hizo una broma sobre la primera dama, lo que fue calificado por el mandatario como inapropiado y dañino.

¿Cómo respondió Jimmy Kimmel a la polémica?

El conductor rechazó las acusaciones y defendió su trabajo, señalando que la comedia política forma parte de la tradición televisiva en EUA.

En su programa, también sugirió que los llamados a despedirlo podrían tener otro objetivo político.

“Está pidiendo que me despidan para distraernos de los archivos Trump-Epstein”.

La confrontación entre ambos no es nueva. En 2025, Kimmel ya enfrentó una suspensión temporal de su programa tras críticas similares y presiones externas hacia la cadena. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_05_02_T084241_444_beb03257d6
Diego Luna se suma a 'Enredados' y conquista otro reino de Disney
el_horizonte_info7_mx_55_a8cb7a2ede
Retira Trump 5,000 soldados de Alemania tras tensiones
trump_ormuz_bloqueo_047dec5812
Trump defiende bloqueo en Ormuz y rechaza oferta de Irán
publicidad

Últimas Noticias

b5548290_4618_11f1_bd52_e755d604ece4_6c3154eca6
La Fórmula 1 honra a Alex Zanardi con emotivo minuto de silencio
Whats_App_Image_2026_05_02_at_10_48_59_d1b7a9ae1a
Cierre de maquilas golpea comercio en Matamoros
Whats_App_Image_2026_05_02_at_10_48_31_d3fd0eb464
Incendios en sierra de Santiago consumen 15 hectáreas
publicidad

Más Vistas

nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
pib_incrementa_0_2_por_ciento_mexico_fb6333fdd2
PIB registra incremento del 0.2% en primer trimestre 2026: INEGI
EH_COLLAGE_1_ab40d96041
SEP analiza adelantar clases por Mundial y altas temperaturas
publicidad
×