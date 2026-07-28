Reconocerán a Diego Luna en el Festival de Cine de Sarajevo

La distinción reconoce su trabajo como actor, director y productor, así como su contribución para ampliar la representación de las historias latinoamericanas

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El actor Diego Luna recibirá el Corazón Honorario de Sarajevo, uno de los máximos reconocimientos del Festival de Cine de Sarajevo, durante la edición número 32 del evento, que iniciará el 14 de agosto en Bosnia y Herzegovina.

La distinción reconoce su trabajo como actor, director y productor, así como su contribución para ampliar la representación de las historias latinoamericanas en la industria audiovisual internacional.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Luna ha construido una filmografía que incluye cine independiente, grandes producciones internacionales y proyectos comprometidos con la realidad social. Como actor, productor y director, ha impulsado historias que trascienden fronteras y han abierto la charla sobre identidad, migración y diversidad cultural.

Como parte del reconocimiento, el histrión mexicano presentará Ashes (Ceniza en la boca), su más reciente largometraje como director, además de ofrecer una masterclass, en la que compartirá su experiencia con nuevas generaciones de cineastas.

El festival también rendirá homenaje al cineasta iraní Asghar Farhadi, ganador de dos premios Oscar, reafirmando la intención del encuentro de celebrar a creadores cuya obra ha marcado el cine contemporáneo a nivel mundial.

Fundado en 1995, en los últimos meses de la Guerra de Bosnia, el Festival de Cine de Sarajevo actualmente es el encuentro cinematográfico más importante de los Balcanes y una de las plataformas culturales más relevantes de Europa.

Por ello, recibir uno de sus máximos reconocimientos significa formar parte de una lista de artistas cuya obra ha dejado una huella duradera en la historia del cine.

Este homenaje representa un nuevo momento de visibilidad para el talento mexicano en el plano internacional.

En una industria cada vez más global, el reconocimiento a Diego Luna confirma que las historias contadas desde México siguen encontrando eco en los escenarios más importantes del mundo.