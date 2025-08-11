Anuncian nueva ceremonia de los Premios BAFTA en Estados Unidos

Este lunes, la Academia Británica de Cine y Televisión anunció los BAFTA Honours Norteamérica, una nueva entrega de los premios que se celebrará en Estados Unidos.

De acuerdo con el medio Variety, en esta nueva ceremonia se reconocerán logros en cine, televisión y videojuegos.

Esta nueva premiación se realizará el próximo 2 de noviembre en Los Ángeles.

Hasta ahora, los premios BAFTA son la única ceremonia de premiación de cine y televisión de gran prestigio que reconoce a los videojuegos con la misma relevancia que los medios ya mencionados.

También, este lunes la Academia Británica anunció que sus características "fiestas del té" televisivas en Los Ángeles y Nueva York volverán este año.

La "fiesta del té" de Los Ángeles está prevista para el 13 de septiembre en el Maybourne Beverly Hills, mientras que la de Nueva York se celebrará en el Mandarin Oriental, el 27 de septiembre.

La organización también suele celebrar la "Awards Season Tea Party" en enero en Los Ángeles, que sirve como evento previo a los premios BAFTA y otras galas importantes como los Óscar o los Globos de Oro.

Este año, sin embargo, fue cancelada debido a los incendios que afectaron a la ciudad ese mismo mes.

