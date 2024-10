Reconocerán a Martin Scorsese en Italia por su trayectoria

La trayectoria del director de cine Martin Scorsese será reconocida con el Premio Honorario, que entrega el Museo Nacional de Cine de Italia.

Será el 7 de octubre, en una ceremonia que se realizará en el atrio de la Mole Antonelliana, en Turín, cuando el cineasta reciba la distinción.

Posteriormente va a ofrecer una clase magistral en la que hablará sobre la edad temprana de su trayectoria fílmica, que incluye diferentes películas de gran éxito en taquilla.

“El Museo Nacional del Cine de Turín rinde homenaje al legendario maestro que creó algunas de las películas más memorables y celebradas de la historia del cine y se convirtió en la encarnación de los clásicos cinematográficos al ilustrar con una técnica magistral las imágenes de la sociedad estadounidense", se informó en un comunicado.

Scorsese agradeció por el homenaje y habló sobre el impacto que ha tenido el cine italiano en su proceso creativo.

"Desde el momento en que me senté con mis abuelos y mis padres, hace más de 70 años, y vi Paisà de Rossellini en la televisión, el cine italiano ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón, una presencia que me ha guiado, me ha sostenido, me ha impulsado en mi trabajo como cineasta.

"Es muy significativo para mí recibir este honor en este momento de mi vida, aquí en este hermoso museo de Turín dedicado a la historia de uno de los grandes amores de mi vida, el cine italiano", dijo.

