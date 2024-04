Recrea con IA las voces de Tupac y Snoop Dogg

El rapero canadiense Drake utilizó inteligencia artificial (IA) para recrear las voces de Snoop Dogg y Tupac Shakur y hacer otra ‘tiraera’ (una canción hecha para atacar a otra persona), contra Kendrick Lamar bajo el nombre de Taylor Made Freestyle.

La canción llega después de que el rapero presentara Push Ups, un tema en el que Drake también lanzó líneas polémicas hacia raperos como Future, Rick Ross, el productor Metro Boomin y The Weeknd.

El tema comienza con la voz de IA de Shakur dando consejos a Lamar, quien no ha respondido a la canción del canadiense desde que presentó en marzo el tema Like That, junto a Metro Boomin y Future, que dio inicio a esta reciente pelea.

“Kendrick, te necesitamos, el salvador de la Costa Oeste. Pareces un poco nervioso por toda la publicidad, a la mier… este canadiense de piel clara, necesitamos una victoria sin discusión de la Costa Oeste, hermano”, dice la versión de IA de Shakur.

A lo largo de la canción Drake acusa a Lamar de no haber respondido a Push Ups debido al lanzamiento del último disco de Taylor Swift The Tortured Poets Department, lanzado el 19 de abril, a quien en la canción llama como ‘la mayor gangster de la música’.



