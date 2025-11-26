Cerrar X
Regresa Sisu con más violencia y adrenalina con segunda entrega

La secuela sigue a Aatami Korpi tras el asesinato de su familia e incorpora a Stephen Lang, con más acción y un protagonista casi sin diálogo

  • 26
  • Noviembre
    2025

En 2022, "Sisu", una producción finlandesa de acción, causó sensación en las salas de cine a nivel mundial; ahora la secuela llega con miras a alcanzar el mismo éxito y conquistar nuevos públicos con sus secuencias de peleas, conflictos y trama que mantendrá a todos al filo de la butaca.

Dirigida por Jalmari Helander, "Sisu: "Camino a la venganza" trae de regreso la historia de Aatami Korpi, quien tras regresar de la guerra a su hogar descubre que toda su familia fue asesinada, por lo que desmonta la vivienda, la carga en un camión y la reconstruye en un lugar seguro para preservar su memoria mientras busca al responsable de la muerte de sus seres queridos, lo que desata una persecución épica.

La cinta, al igual que la primera de la saga, es protagonizada por el actor finlandés Jorma Tommila; para esta secuela se sumó el estadounidense Stephen Lang –conocido por Avatar y No respires–, en el papel del antagonista Igor Draganov, y el británico Richard Brake.

Helander señaló que tras "Sisu" muchos compararon la cinta con producciones de acción como Rambo, James Bond e Indiana Jones, lo que él considera un gran honor.

"Me gusta pensar que el estilo y la parte juguetona de las escenas de acción vienen de algunos de los primeros James Bond y, sobre todo, de las películas de Indiana Jones. La forma en la que Steven Spielberg piensa una escena de acción siempre me ha gustado, y creo que las mayores influencias vienen de ahí", dijo.

El creador señaló que algo que retomó para la secuela es que el protagonista prácticamente sigue sin tener diálogos, situación que tiene un porqué ante la audiencia.

“Siendo director finlandés, no puedo rodar una película en finés y aspirar a un público internacional grande. Tampoco deseaba que el personaje hablara en inglés todo el tiempo”, señaló. “Así que pensé: quizá lo mejor es que no hable en absoluto. Eso también es una forma de ser internacional".


