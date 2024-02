'Rescate Imposible': Acción de 'grandes ligas'

La misión de rescatar a un activo de la CIA en territorio enemigo con sólo un controlador y un operador de drones de la Fuerza Área que está a miles de kilómetros de distancia es la premisa de la cinta Rescate Imposible, una cinta de acción que promete tener al espectador al borde del asiento.

Dirigida por William Eubank y protagonizada por Liam y Luke Hemsworth, Russell Crowe, Milo Ventimiglia y Ricky Whittle, Rescate Imposible evoca a las grandes cintas de acción que volvieron a actores como Arnold Schwarzenegger en masters del género.

Whittle, quien junto a Ventimiglia visitaron el país para promocionar la cinta que se estrenará el próximo 14 de marzo, dijo que para interpretar a Bishop, un experimentado militar, tuvo apenas unos días de “preparación”.

“Tuve dos días, leí el guion un viernes por la noche, el sábado hablé con el director y el lunes ya estaba en Australia. Fue algo verdaderamente rápido”, dijo. “Yo digo ‘mi actuación es gratis, pero tú pagas por mi preparación’… porque siempre estoy preparado. Yo entreno seis días a la semana siempre, en caso de que algo surja”.

El actor británico destacó que el cuidado que lleva con su físico en el día a día lo hicieron estar listo para las escenas de acción en un rodaje intenso en el que había que subir montañas mientras se cargaba gran equipamiento militar.

Whittle señaló que con Rescate Imposible quisieron representar los sacrificios por los que pasan los militares de las fuerzas armadas de todos los países. “Están lejos de sus amigos y sus familias y arriesgan sus vidas todos los días para mantenernos a todos seguros en cada país”, dijo. “Así que queríamos mostrar ese amor y respeto de una manera positiva y mostrar a estos los héroes que tenemos como protección de una manera entretenida como una película”.



Fan de la comida mexicana

Durante lo que fue su primera visita a México, el británico radicado en Los Ángeles se declaró fan del país, pero sobre todo de la auténtica cocina nacional.

“Yo como comida mexicana en Los Ángeles y me encanta, pero desde que estoy aquí me he dado cuenta que he estado engañado, eso no es comida mexicana. La de aquí sí lo es, me vuela la cabeza, he probado todas las salsas, tacos, mole… es increíble y estoy pasando un tiempo increíble y creo que voy a regresar con algunos kilos de más”, dijo.

