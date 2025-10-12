Retrasan concierto de El Tri en CDMX tras caída de una pantalla

El concierto de El Tri en el Auditorio Nacional de este domingo se vio interrumpido después de que una de las pantallas laterales del escenario comenzara a desplomarse.

La icónica banda de rock dio inicio al show pasadas las 19:00 horas con "Perro callejero", cuando el público notó que la pantalla se estaba cayendo.

Entre sorpresa, preocupación, Alex Lora y compañía fueron retirados del escenario por seguridad mientras el equipo técnico intentaba controlar la situación.

Se cayó la pantalla en la primera canción del Tri Sinfónico en el Auditorio!!!



Todos ilesos, pero qué gozada la reacción del público. #ElTri #ElTriSinfónico #AlexLora pic.twitter.com/ZY8ZFxx2is — Miguel Ángel Fernández (@miguelangelfdz) October 13, 2025

Pese a la situación, Alex Lora, fiel a su estilo, tomó este inconveniente con humor, pues aseguró que “Nunca pasan estas mamadas… más que cuando toca El Tri”.

Sin embargo, el público no tomó a la ligera este contratiempo, pues el abucheo fue inmediato.

La seguridad del recinto desalojó las primeras tres filas mientras se trabajaba en la reparación del equipo.

Pasados 20 minutos, los organizadores anunciaron la reanudación del concierto, lo que generó nuevamente abucheos entre los seguidores de El Tri tras este imprevisto.

