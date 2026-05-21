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Internacional

Retrasan lanzamiento de Starship tras intento fallido de despegue

El vuelo de la nave de SpaceX fue aplazado después de que la nave no lograra despegar de la plataforma de lanzamiento, ubicada en su base al sur de Texas

  • 21
  • Mayo
    2026

Space X, la empresa aeroespacial liderada por Elon Musk, retrasó este jueves el duodécimo lanzamiento de su cohete Starship, después de un intento fallido de despegue.

El vuelo, que ya fue aplazado de este miércoles a este jueves, se suspendió después de que la nave no lograra despegar de la plataforma de lanzamiento, ubicada en la base de Starbase, en el sur de Texas.

Tras el nuevo retraso, el portavoz de SpaceX, Dan Huot, aseguró que se intentará de nuevo probar esta nueva versión del Starship este viernes a las 18:30 hora local.

Y es que este nuevo retraso se confirmó después de que el equipo de la empresa aeroespacial intentara en tres ocasiones dar inicio al despegue, con un conteo regresivo, pero el cohete se encontró con problemas técnicos que, finalmente, llevaron a que se suspendiera el lanzamiento.

"Es un nuevo cohete, una nueva plataforma. Estamos aprendiendo mucho sobre estos nuevos sistemas mientras los ponemos en operación por primera vez”, explicó Huot.

Este lanzamiento representa el primero de 2026 para SpaceX el cual tendrá como protagonista al Starhip V3, cohete el cual la empresa asegura es el cohete "más grande y potente jamás construido".

Este viernes, si el nuevo intento es exitoso, el propulsor Super Heavy deberá completar el despegue, la separación de etapas y un amerizaje controlado en el Golfo de México, sin intentar el regreso a la plataforma para ser capturado, al tratarse, precisa la compañía, del "primer vuelo de prueba de un vehículo significativamente rediseñado", según detalló SpaceX en un comunicado.

Una vez en el espacio, en su fase de vuelo orbital, Starship desplegará 22 satélites de prueba de Starlink y reencenderá un motor Raptor en el vacío.

El objetivo de este lanzamiento de prueba es intentar que el Starship alcance la órbita de la Tierra.


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