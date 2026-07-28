La cantante informó que vive con Parkinson y que superó un cáncer de piel; pese a ello, prepara el lanzamiento de un nuevo álbum

Inicio / Escena / Carly Simon revela que fue diagnosticada con Parkinson

La cantante y compositora Carly Simon compartió con sus seguidores que fue diagnosticada con enfermedad de Parkinson y que también enfrentó un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel.

La artista explicó que decidió hablar públicamente sobre su estado de salud después de varios años alejada de los reflectores y tras recibir constantes muestras de preocupación por parte de sus admiradores.

Un diagnóstico que cambió su vida

En un mensaje difundido durante el fin de semana, la intérprete de You’re So Vain confesó que aprender a vivir con el Parkinson ha sido un proceso largo tanto a nivel físico como emocional.

"Me ha llevado tiempo comprender el diagnóstico, adaptarme a él y decidir cuánto quería compartir públicamente", expresó la cantante de 83 años, quien actualmente recibe tratamiento para controlar la enfermedad.

Simon también reveló que fue sometida a una cirugía para retirar un carcinoma basocelular. Aunque la intervención fue exitosa, reconoció que los cambios físicos derivados del procedimiento afectaron su confianza para aparecer en público.

La artista explicó que durante varios años atribuyó sus problemas de movilidad a complicaciones derivadas de la artritis que padecía en ambas rodillas y una cadera, condiciones que la llevaron a someterse a tres cirugías de reemplazo articular.

Sin embargo, pese a las operaciones, su capacidad para caminar continuó deteriorándose. Comentó que comenzó a tener dificultades para levantarse de una silla sin ayuda y que, con el tiempo, llegó a depender de otras personas para desplazarse.

Tras una evaluación médica especializada en la Clínica Mayo, los especialistas confirmaron que el origen de esos síntomas era la enfermedad de Parkinson.

Más allá de los problemas de movilidad

Carly Simon señaló que el Parkinson no solo afecta el movimiento, sino que también provoca agotamiento, ansiedad, depresión y una importante carga emocional.

La cantante reconoció que algunos días apenas tiene energía para iniciar sus actividades, mientras que en otros logra trabajar, escribir y disfrutar de una rutina más cercana a la normalidad.

"He aprendido que cada día es diferente y que debo aceptar mis propios tiempos", comentó al referirse a la evolución de la enfermedad.

A pesar de los problemas de salud, Simon aseguró que continúa activa en el ámbito creativo y confirmó que trabaja en el lanzamiento de Comes in Waves, el que será su primer álbum de estudio desde 2008.

El nuevo material marcará su regreso discográfico después de más de una década y representa un proyecto que, según explicó, le ha permitido mantenerse enfocada mientras enfrenta los retos que implica vivir con Parkinson.

La última aparición pública de la artista ocurrió en 2019, durante el concierto benéfico Tibet House US Benefit Concert & Gala celebrado en el Carnegie Hall.