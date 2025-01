Revelan avance de la tercera temporada de 'El Juego del Calamar'

La serie surcoreana "El Juego del Calamar" sigue dando de qué hablar, apenas cinco días después del estreno de su esperada segunda temporada, Netflix sorprendió a los fanáticos al revelar el primer teaser oficial de la tercera entrega, confirmando que esta última parte de la historia ya está en producción y estará disponible en 2025.

Desde su estreno en 2021, "El Juego del Calamar" se convirtió en un fenómeno mundial, rompiendo récords de audiencia y estableciendo a Netflix como líder en la producción de contenido internacional.

Inspirada en los cómics japoneses de "Battle Royale", la serie aborda temas de supervivencia, desesperación y críticas sociales a través de la historia de personas en situaciones extremas que arriesgan sus vidas por un premio millonario.

