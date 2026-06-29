Revelan causa de muerte de Daveigh Chase, actriz de 'The Ring'

El forense de Los Ángeles determinó que la intérprete falleció a causa del SIDA y señaló que el consumo crónico de múltiples sustancias contribuyó al deceso

El forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte de la actriz Daveigh Chase, recordada por su participación en la película "The Ring", fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

La actriz estadounidense falleció el pasado 17 de junio, a los 35 años. De acuerdo con el informe forense, el consumo crónico de múltiples sustancias fue identificado como un factor que contribuyó de manera significativa a su fallecimiento.

Previamente, su novio, Roy Hernandez, había declarado al portal TMZ que la actriz murió a consecuencia de una meningitis y una infección en la sangre. Por su parte, el padre de Chase señaló en una entrevista con The New York Times que la intérprete enfrentó problemas de abuso de sustancias desde muy joven.

Una carrera marcada por personajes inolvidables

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Daveigh Chase inició su carrera artística a los siete años participando en comerciales y teatro. Un año después debutó en televisión con apariciones en series como "Sabrina The Teenage Witch" y "Charmed".

Entre sus trabajos más recordados destacan su papel de Samantha Darko en "Donnie Darko", junto a Jake Gyllenhaal; la voz de Lilo en la película y las series derivadas de "Lilo & Stitch"; y su interpretación de Samara Morgan, la inquietante niña de cabello largo y mojado en "The Ring", protagonizada por Naomi Watts.