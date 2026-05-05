Revelan causa de muerte de Nicholas Brendon, actor de 'Buffy'

Casi dos meses después de la muerte del actor estadounidense Nicholas Brendon, conocido mundialmente por interpretar a Xander Harris en la serie de culto Buffy the Vampire Slayer, autoridades forenses de Nueva York revelaron oficialmente las causas médicas de su fallecimiento a los 54 años.

De acuerdo con un informe de la oficina forense del condado de Putnam, el actor murió a consecuencia de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva, con una obstrucción del 90% en la arteria coronaria derecha como factor principal.

El documento también señala que la neumonía y un infarto de miocardio previo contribuyeron al deterioro de su salud.

Brendon falleció mientras dormía el pasado 20 de marzo, hecho que en su momento fue comunicado por su familia como una muerte por causas naturales.

Lee aquí la nota completa: Muere Nicholas Brendon, actor de ‘Buffy’, a los 54 años

Tras su fallecimiento, la familia del actor emitió un emotivo comunicado en redes sociales en el que destacó tanto su trayectoria artística como su faceta personal.

Sus seres queridos señalaron que, aunque Nicholas había enfrentado dificultades personales y problemas de salud en el pasado, se encontraba bajo tratamiento médico y mantenía una visión optimista sobre el futuro.

También resaltaron que en sus últimos años había encontrado una nueva pasión en la pintura y las artes visuales, convirtiendo su creatividad en una parte esencial de su vida.

De aspirante a beisbolista a estrella televisiva

Nacido en abril de 1971 en Los Ángeles, Nicholas Brendon originalmente soñaba con convertirse en jugador profesional de béisbol, pero una lesión en el brazo alteró ese camino y lo llevó hacia la actuación.

Su ingreso a Hollywood no fue sencillo.

Durante sus primeros años enfrentó obstáculos laborales, incluyendo dificultades derivadas de su tartamudez, lo que le provocó numerosos rechazos. Sin embargo, logró superar esas barreras y eventualmente consiguió el papel que definiría su carrera.

Brendon alcanzó fama internacional gracias a su interpretación de Xander Harris en Buffy the Vampire Slayer, serie que se convirtió en fenómeno cultural a finales de los años noventa.

Dentro del universo de Buffy, Xander era el único miembro principal del grupo sin habilidades sobrenaturales, pero su humor, lealtad y humanidad lo convirtieron en una pieza clave de la narrativa y en uno de los personajes más queridos por los fanáticos.

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Su papel lo consolidó como parte esencial de una producción que marcó a toda una generación y continúa siendo referencia dentro del género fantástico y televisivo.

Además de su trabajo en Buffy, Brendon participó en diversas producciones cinematográficas y televisivas, incluyendo Criminal Minds, donde interpretó a Kevin Lynch, así como películas como Psycho Beach Party, Coherence, Kitchen Confidential, Big Gay Love y otros proyectos independientes.

Aunque su carrera estuvo marcada por altibajos, su presencia en la cultura pop permaneció vinculada a su interpretación en Buffy y a su conexión con los seguidores de la serie.

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