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Revelan sedes de los eventos clasificatorios Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional anunció que Tokio, Shanghái, Montreal y Orlando serán las sedes de las Olympic Q-Series rumbo a Juegos Olímpicos de 2028

  • 07
  • Mayo
    2026

El Comité Olímpico Internacional anunció este miércoles las cuatro ciudades que albergarán las Olympic Q-Series, los eventos clasificatorios rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las sedes elegidas son Tokio, Shanghái, Montreal y Orlando, que recibirán las competencias entre mayo y junio de 2028.

La decisión fue tomada durante la reunión del Comité Ejecutivo del COI celebrada en Lausana.

Las Olympic Q-Series agrupan disciplinas urbanas en formato de festival deportivo, una estrategia impulsada por el COI para conectar con públicos jóvenes y aumentar la visibilidad de los atletas.

En esta edición participarán competencias de baloncesto 3x3, ciclismo BMX Freestyle, escalada, skateboarding, vóley de playa y fútbol bandera, disciplina que debutará oficialmente en Los Ángeles 2028.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, destacó que este modelo busca generar una experiencia más dinámica para aficionados y ciudades anfitrionas.

“El objetivo es impulsar la visibilidad de los atletas y la conexión con los aficionados. Las Olympic Q-Series son muy emocionantes para los aficionados y para las ciudades anfitrionas”, afirmó.

Tokio y Shanghái repetirán experiencia

A diferencia de la edición clasificatoria rumbo a Juegos Olímpicos de París 2024, en la que únicamente participaron dos ciudades, el formato crecerá ahora a cuatro sedes.

En 2024, las competencias se disputaron en Budapest y Shanghái, por lo que la ciudad china repetirá experiencia en el nuevo ciclo olímpico.

El calendario arrancará en Tokio del 4 al 7 de mayo de 2028, seguido por Shanghái del 11 al 14 del mismo mes.

Posteriormente, las series viajarán a Montreal del 1 al 4 de junio y concluirán en Orlando del 8 al 11 de junio.

COI analiza extensión de mandatos

Durante la reunión en Lausana, el Comité Ejecutivo también acordó proponer la extensión del mandato de dos miembros del organismo olímpico.

Entre ellos figura Sebastian Coe, quien cumplirá 70 años este año y podría mantenerse vinculado al COI hasta septiembre de 2027, cuando dejará la presidencia de World Athletics.

También se contempla extender la permanencia de Tricia Smith, quien seguiría como integrante del COI hasta dejar su cargo al frente del comité olímpico canadiense en 2028.


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