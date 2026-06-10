Revelan elenco completo de Scooby-Doo: Orígenes

La plataforma de streaming dio a conocer el reparto principal de Scooby-Doo: Orígenes, la nueva adaptación de acción real basada en la icónica franquicia animada, cuya producción ya se encuentra en marcha en la ciudad de Atlanta.

La serie, que llegará a la plataforma en 2027, mostrará una versión renovada de los personajes clásicos y explorará los acontecimientos que dieron origen al legendario grupo de investigadores conocido como Misterios S.A.

Quiénes interpretarán a los personajes principales

El elenco central estará encabezado por Maxwell Jenkins en el papel de Fred Jones, mientras que Tanner Hagen dará vida a Norville “Shaggy” Rogers. Abby Ryder Fortson interpretará a la brillante Velma Dinkley y Mckenna Grace asumirá el papel de Daphne Blake.

Además, el actor Paul Walter Hauser formará parte de la producción en un personaje que permanece bajo reserva.

La producción también incorporó a un amplio grupo de actores entre los que destacan Rusty Schwimmer, Peter Macon, Maxwell Simkins, Jona Xiao, Dani Deetté, Elysée Sanvillé, Alex Isles, Avery Kristen Pohl, Pamela Mitchell, Ross Kimball, Sara Gilbert, Wynn Everett, Sauriyan Sapkota, Bruce McGill y Sherilyn Fenn.

Por el momento, Netflix no ha revelado los personajes que interpretarán estos integrantes del reparto.

Una historia de misterio con tintes sobrenaturales

La serie se presenta como una reinvención moderna del universo de Scooby-Doo y se enfocará en los primeros encuentros entre los protagonistas antes de convertirse en el famoso equipo de detectives.

La trama se desarrollará durante el último verano en un campamento, donde Shaggy y Daphne se verán involucrados en un inquietante caso relacionado con un cachorro gran danés perdido que podría estar vinculado a un supuesto asesinato sobrenatural.

En la investigación también participarán Velma, descrita como una joven extremadamente racional y apasionada por la ciencia, así como Freddy, un recién llegado al pueblo que rápidamente llamará la atención por su carisma.

Lo que inicia como una búsqueda de respuestas terminará convirtiéndose en una experiencia aterradora que pondrá a prueba la amistad de los protagonistas y sacará a la luz secretos ocultos.

Un equipo creativo con experiencia en televisión

La producción estará liderada por Josh Appelbaum y Scott Rosenberg, quienes fungirán como guionistas, showrunners y productores ejecutivos del proyecto.

También participarán como productores André Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson bajo el sello Midnight Radio, mientras que Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman supervisarán la serie a través de Berlanti Productions.

El primer episodio será dirigido por Toby Haynes, reconocido por su trabajo en destacadas producciones televisivas internacionales.

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