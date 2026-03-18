Scooby-Doo Live-Action: revelan casting completo de la serie

Confirman el casting oficial de la próxima serie live-action de Scooby-Doo, una versión contemporánea que funcionará como historia de origen del equipo Mystery Inc.

La plataforma de streaming eligió a Maxwell Jenkins como Fred Jones, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley y Tanner Hagen como Shaggy Rogers, sumándose a Mckenna Grace, quien interpretará a Daphne Blake.

La serie, ordenada en marzo de 2025 para ocho episodios, se describe como un relato moderno donde los personajes se conocen y forman la icónica pandilla mientras enfrentan un misterio escalofriante que involucra a un cachorro de Gran Danés, el joven Scooby-Doo, que podría haber presenciado un asesinato sobrenatural.

Una versión más oscura y creepy del clásico

Según la sinopsis oficial, la historia se desarrolla durante el último verano de los protagonistas en el Campamento Ruby-Spears.

“Shaggy y Daphne, ya amigos, se ven envueltos en un misterio inquietante que rodea a un cachorro de gran danés solitario que podría haber presenciado un asesinato sobrenatural. Junto con la pragmática y científica Velma y el extraño, pero guapo, chico nuevo Freddy, se embarcan en resolver el caso que los arrastra a una pesadilla escalofriante que amenaza con revelar todos sus secretos”, explica la trama.

La serie promete un tono más oscuro, con elementos de thriller juvenil y misterio sobrenatural, manteniendo el espíritu de la franquicia original: resolver enigmas, desentrañar secretos y desenmascarar villanos.

El elenco y su experiencia

Maxwell Jenkins regresa a Netflix tras protagonizar Lost in Space y aparecer en Reacher y The Bondsman, además de la película Joe Bell. Abby Ryder Fortson ha destacado en Ant-Man y Are You There God? It’s Me, Margaret, así como en series como Togetherness y Transparent. Tanner Hagen suma experiencia en The Pitt y Lawmen: Bass Reeves, además de ser cantante y bailarín.

Josh Appelbaum y Scott Rosenberg son los showrunners y productores ejecutivos, acompañados de André Nemec, Jeff Pinkner, Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman, bajo la producción de Warner Bros. Television y Berlanti Productions. Toby Haynes dirigirá el primer episodio.

Un regreso con legado

Este proyecto de Scooby-Doo live-action se suma a otros intentos previos, incluyendo las películas de 2002 y 2004 con Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard y Linda Cardellini, así como los telefilms Scooby-Doo! The Mystery Begins (2009) y su secuela (2010).

La franquicia animada original, que comenzó a finales de los 60, ha generado múltiples series y películas a lo largo de más de cinco décadas.

La filmación comenzó en abril de 2026 en Atlanta y, aunque Netflix no ha confirmado una fecha exacta de estreno, se espera que la serie llegue a finales de 2026 o en algún momento de 2027.

La plataforma promete que esta versión live-action será una reinterpretación moderna que atraerá tanto a fans históricos como a nuevas generaciones.

La pandilla de Mystery Inc. está lista para resolver misterios de manera más oscura y aterradora que nunca, con un cachorro de Gran Danés en el centro de la historia.

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