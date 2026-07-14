Revelan artistas para ceremonia de clausura del Mundial FIFA™

La FIFA confirmó a las figuras que encabezarán la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se realizará el próximo 19 de julio

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La FIFA confirmó que Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger e IShowSpeed serán algunas de las figuras principales de la ceremonia de clausura que se realizará el próximo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva York-Nueva Jersey.

El evento comenzará 90 minutos antes de la final del torneo y servirá como antesala del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

La presencia de Tom Cruise será uno de los principales atractivos de la ceremonia, acompañado por artistas reconocidos a nivel mundial como Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger.

Además, el popular creador de contenido IShowSpeed también participará en el espectáculo, mientras que la FIFA adelantó que habrá invitados especiales cuyos nombres aún no han sido revelados.

La ceremonia busca combinar música, entretenimiento y futbol en un evento que será seguido por millones de personas alrededor del mundo.

Jennifer Hudson cantará el himno de Estados Unidos

Otro de los momentos más esperados será la interpretación del himno nacional estadounidense por parte de Jennifer Hudson.

La cantante y actriz, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, será la encargada de realizar una versión especial minutos antes del inicio de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Su participación forma parte de una producción diseñada para resaltar la importancia del partido más esperado del torneo.

Según la FIFA, el espectáculo buscará reflejar la pasión, emoción y alcance global que caracterizaron esta edición del Mundial, la primera con 48 selecciones participantes.

Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aseguró que la ceremonia conectará con el espíritu mostrado durante las inauguraciones celebradas en México, Canadá y Estados Unidos.

La FIFA informó que las puertas del Estadio MetLife abrirán dos horas y media antes de la ceremonia para que los aficionados puedan disfrutar de diversas actividades previas al encuentro.

Los asistentes tendrán acceso a experiencias interactivas, entretenimiento especial y activaciones organizadas dentro del recinto antes del inicio del espectáculo principal.

El Mundial entra en su recta final

Francia y España disputarán la primera Semifinal en Dallas, mientras que Argentina e Inglaterra definirán al segundo finalista en Atlanta.

Los equipos que pierdan las semifinales se enfrentarán por el tercer lugar en Miami, mientras que los vencedores se medirán el domingo 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey para disputar el título mundial.