Revelan identidad de amiga de Charlie Brown tras 77 años

La película tendrá una duración aproximada de 80 minutos y combinará momentos de humor con situaciones que buscan conectar con experiencias humanas universales.

Una amistad nacida a través de cartas enviadas por correo será el punto de partida de una nueva aventura de Charlie Brown y Snoopy. La próxima película animada de la franquicia, titulada Snoopy Unleashed, presentará por primera vez a Mia, la misteriosa amiga por correspondencia con quien el protagonista ha intercambiado mensajes desde hace años.

La producción, que llegará a Apple TV en 2027, retomará una historia que se remonta a los primeros años de la tira cómica Peanuts, cuando Charlie Brown comenzó a escribir cartas a una persona que nunca había aparecido en las historietas ni en las adaptaciones animadas. Ahora, ese personaje finalmente cobrará vida y provocará una serie de cambios en la pandilla.

¿Quién es Mia y por qué cambia la historia de Charlie Brown?

Mia es una niña de Londres con ascendencia surasiática que utiliza silla de ruedas. Su llegada inesperada pone en aprietos a Charlie Brown, quien comienza a preocuparse por estar a la altura de la imagen que ha construido de sí mismo durante años mediante sus cartas.

Los realizadores explicaron que el personaje fue concebido para ser completamente diferente al protagonista. Mientras Charlie Brown suele mostrarse inseguro y lleno de dudas, Mia se caracteriza por su confianza y comodidad con su propia identidad.

La relación entre ambos servirá como eje principal de la película, que explorará temas relacionados con la amistad, la autenticidad y la manera en que las personas se presentan ante los demás.

"Los verdaderos amigos te quieren por quien eres. Y eso es algo que no solo tenemos que aprender cuando somos niños, sino que debemos recordarnos a nosotros mismos a medida que nos convertimos en adolescentes y jóvenes adultos y adultos e incluso en la vejez".

¿De qué trata la película Snoopy Unleashed?

La historia comienza cuando Mia visita a Charlie Brown por sorpresa. El encuentro genera nerviosismo en el personaje, quien siente la presión de demostrar que es exactamente como se ha descrito en sus cartas.

Mientras intenta causar una buena impresión, su amistad con Snoopy se deteriora temporalmente. El famoso beagle decide alejarse y emprende un viaje hacia una ciudad cercana, obligando a Charlie Brown, Mia y el resto de la pandilla a salir en su búsqueda.

La aventura se convierte entonces en una oportunidad para que los personajes descubran nuevas facetas de sí mismos y aprendan lecciones relacionadas con la confianza, la honestidad y la aceptación.

De acuerdo con los responsables del proyecto, la película tendrá una duración aproximada de 80 minutos y combinará momentos de humor con situaciones que buscan conectar con experiencias humanas universales.

La ciudad tendrá un papel importante en la nueva aventura

Los creadores eligieron Londres como lugar de origen de Mia para aumentar el impacto narrativo de la historia. La distancia entre ambos personajes hace que la visita tenga un significado especial para Charlie Brown, quien siente que solo tiene una oportunidad para causar una buena impresión.

La película también trasladará a varios personajes a un entorno urbano poco habitual para ellos. Acostumbrados a escenarios más tranquilos, Charlie Brown y sus amigos deberán enfrentarse al ritmo acelerado de la ciudad, al tráfico y a situaciones completamente nuevas.

Este contraste permitirá mostrar las diferencias entre Mia y la pandilla. Mientras ella se mueve con naturalidad por espacios urbanos, los demás experimentarán momentos de desconcierto y sorpresa durante el recorrido.

La banda sonora de jazz acompañará este cambio de escenario y buscará reflejar la energía de una gran ciudad mientras los personajes avanzan en la búsqueda de Snoopy.

Snoopy tendrá un nuevo compañero en pantalla

La aventura también incorporará a otro personaje inédito dentro del universo de Peanuts. Durante su viaje, Snoopy conocerá a un perro callejero mestizo de pelaje dorado que terminará convirtiéndose en su amigo.

Los realizadores describen la relación entre ambos como una dinámica de "opuestos que se atraen". Mientras Snoopy suele comportarse de manera muy cercana a los humanos, el nuevo perro mantiene características más propias de un animal común, como caminar en cuatro patas y comunicarse mediante ladridos.

La amistad entre ambos funcionará como un reflejo de la relación que se desarrolla entre Charlie Brown y Mia, reforzando uno de los temas centrales de la película.

La autenticidad será uno de los temas centrales

El guion fue desarrollado por Craig Schulz, hijo del creador de Peanuts, Charles M. Schulz, junto con Brian Schulz, Neil Uliano y Karey Kirkpatrick.

Para construir el personaje de Mia, la producción trabajó con organizaciones especializadas en inclusión y discapacidad. Además, la actriz Lara Mehmet, usuaria de silla de ruedas y residente en las afueras de Londres, fue seleccionada para interpretar al personaje tras un amplio proceso de audiciones.

Los responsables del proyecto consideran que, aunque la historia gira en torno a cartas enviadas por correo tradicional, los temas siguen siendo actuales en una época dominada por redes sociales y plataformas digitales.

"En las redes sociales, nos gusta curar y proyectar una vida que sea lo mejor de quienes somos. Hoy nos comunicamos de manera distinta, pero los sentimientos son universales".

Más de siete décadas después del debut de Peanuts, la nueva película buscará demostrar que las dudas, inseguridades y relaciones humanas que hicieron popular a Charlie Brown continúan siendo relevantes para nuevas generaciones de espectadores.