Revelan estado de salud del padre de Lionel Messi

La familia de Lionel Messi confirmó este jueves que Jorge Messi, padre del capitán argentino y una de las figuras más influyentes en su carrera profesional, atraviesa un problema de salud y permanece bajo tratamiento médico.

La información fue difundida mediante un comunicado oficial luego de que en Argentina circularan versiones falsas sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Messi, situación que obligó al entorno familiar a aclarar públicamente su estado.

“Jorge atraviesa una situación de salud”, señaló la familia en el documento.

Aunque no se reveló el padecimiento que enfrenta el padre del futbolista, la familia informó que se encuentra bajo supervisión médica y presenta una evolución favorable.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, agrega el comunicado.

Piden frenar especulaciones

La familia Messi aprovechó el mensaje para solicitar prudencia ante las versiones difundidas en redes sociales y algunos medios sobre la salud de Jorge Messi.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”, expresaron.

Asimismo, remarcaron que cualquier información relacionada con la evolución médica será comunicada únicamente por la propia familia.

“La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, añadieron.

El mensaje de Messi tras el debut mundialista

La confirmación sobre el estado de salud de Jorge Messi llegó apenas unos días después de que Lionel Messi revelara que atravesaba una situación personal complicada.

Tras la victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia en el debut mundialista, el delantero se mostró visiblemente emocionado al marcar uno de los goles del encuentro.

Posteriormente explicó que sus lágrimas no estaban relacionadas con lo deportivo.

“Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación y a todos mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío deseándome fuerza para que esté bien”, declaró.

En ese encuentro, además, Messi alcanzó un nuevo hito histórico al llegar a 16 anotaciones en Copas del Mundo, igualando la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales.

También se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo.

Argentina sigue enfocada en el Mundial

Mientras Jorge Messi continúa con su recuperación, Lionel permanece concentrado con la selección argentina en Kansas City, donde prepara el segundo compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Austria, programado para el próximo lunes en Dallas.

La familia cerró su mensaje agradeciendo las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días.

“Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas”, señaló el comunicado.

Finalmente, reiteró el llamado a respetar la intimidad familiar durante este proceso.

“Solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”, concluyó la nota oficial.

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