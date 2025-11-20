Cerrar X
Revelan tráiler de nueva precuela de 'Los Juegos del Hambre'

La saga vuelve con 'Amanecer en la Cosecha'. El primer tráiler muestra elenco renovado y confirma su estreno mundial para el 20 de noviembre

  • 20
  • Noviembre
    2025

La franquicia de "Los Juegos del Hambre" vuelve a escena. Lionsgate liberó el primer tráiler de "Amanecer en la Cosecha", película que explora el pasado de Haymitch Abernathy, mucho antes de ser el mentor de Katniss Everdeen. 

La cinta se ubica 24 años antes de la historia original y presenta a un Haymitch de 16 años que debe sobrevivir a los 50º Juegos del Hambre.

Cabe señalar que la producción confirmó a Joseph Zada en el papel principal. El avance también mostró a los actores que se suman a esta entrega:

  • Mckenna Grace como Maysilee Donner
  • Glenn Close como Drusilla Sickle
  • Elle Fanning como Effie Trinket
  • Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee
  • Ralph Fiennes como el Presidente Snow

Además, el tráiler ofrece un vistazo rápido al tono de la película, más duro, más violento y con el Capitolio en una etapa menos sofisticada, pero igual de cruel.

La historia se centra en cómo Haymitch gana los Juegos y en las consecuencias que lo marcaron de por vida.

Su participación en esta edición del torneo, conocida por su brutalidad, promete mostrar al personaje desde una perspectiva más cruda y emocional.

La película llegará en noviembre de 2026

Con el lanzamiento del tráiler también se confirmó su estreno mundial, "Amanecer en la Cosecha" llegará a cines el 20 de noviembre de 2026.


