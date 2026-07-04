Revelan primer vistazo a ‘Amanecer en la Cosecha’ con Haymitch

El universo de “Los Juegos del Hambre” presentó un adelanto de su nueva película “Amanecer en la Cosecha” con el cortometraje “Conoce a Haymitch”.

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El universo de “Los Juegos del Hambre” reveló el primer vistazo de su próxima entrega cinematográfica titulada “Amanecer en la Cosecha”, a través de un cortometraje especial llamado “Conoce a Haymitch”, estrenado el sábado en el marco del Día de la Cosecha en Panem.

El material muestra por primera vez a Joseph Zada interpretando a una versión joven de Haymitch Abernathy, ganador de los 50º Juegos del Hambre y figura central de la nueva producción que llegará a los cines el 20 de noviembre.

El origen de Haymitch en pantalla

El cortometraje incluye escenas del amanecer del Día de la Cosecha, entrevistas en el Capitolio y momentos vinculados a los Juegos del Hambre, además de fragmentos del proceso de producción y testimonios del elenco y equipo creativo.

Este nuevo enfoque expande la historia del personaje que fue interpretado en la saga original por Woody Harrelson, cuya actuación es recordada como una de las más icónicas de la franquicia, según el director Francis Lawrence.

Nuevos rostros para personajes conocidos

La película también presenta nuevas interpretaciones de personajes ya conocidos por los fans.

Elle Fanning dará vida a Effie Trinket, mientras que Ralph Fiennes interpretará al presidente Snow, junto con Kieran Culkin como Caesar Flickerman y Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee.

Asimismo, se incorporan nuevas versiones de Wiress y Beetee, interpretados por Maya Hawke y Kelvin Harrison Jr., además de la participación de Mckenna Grace y Glenn Close en nuevos personajes del universo de Panem.

La cinta es dirigida nuevamente por Francis Lawrence, quien ha estado al frente de la franquicia desde “En Llamas”, y cuenta con la producción de Nina Jacobson, Brad Simpson y Cameron MacConomy, además de la participación de Suzanne Collins como productora ejecutiva.

“Amanecer en la Cosecha” continúa expandiendo la historia del universo distópico creado por Collins y tiene previsto su estreno en cines el 20 de noviembre.