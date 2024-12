Ricardo Montaner confiesa su sentir tras un año de retiro

Hace un año, Ricardo Montaner sorprendió a sus seguidores con la noticia de su retiro indefinido de los escenarios, esto después de haber finalizado su gira internacional, Te echo de menos, la cual lo llevó a recorrer el mundo con su música y a ofrecer 150 presentaciones.

En aquella ocasión, el cantante revelaba los motivos personales que lo habían llevado a tomar esa decisión, dejando en claro que si bien, no volvería a presentarse en vivo por un tiempo, seguiría trabajando en la música, mientras disfrutaba de su familia.

A través de su perfil de Instagram, el cantante compartió un extracto del reality que protagonizó con su familia hace unos años, Los Montaner, en el que precisamente hablaba de sus deseos de tomarse un receso indefinido de los escenarios.

Al pie del video, el intérprete escribió unas palabras en las que reveló cómo ha sido este tiempo en el que se ha mantenido lejos de sus fans.

“Hoy hace exactamente un año que me baje de los escenarios, al principio sentía que había entrado a un túnel y no veía cerca la luz de la salida. Todavía no la veo, pero esto de extrañarte tanto, me ha hecho mucho bien”, dijo conmovido.

Al cerrar su mensaje, el cantante hizo una conmovedora confesión a todos sus fans: “He vivido más de cuarenta años, entrelazando tu vida con la mía y la mía con la tuya, he sido testigo de tus momentos inolvidables y aunque no lo creas, he pasado la vida cantando para ti. Te extraño, ¿sabes? Con todo mi amor, Ricardo”, finalizó.

