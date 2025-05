Confirma Trump que Sheinbaum negó ingreso de Ejercito de EUA

Donald Trump confirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó su oferta de enviar tropas estadounidenses a México para combatir a los cárteles del narcotráfico.

"Si México quisiera ayuda con los carteles, sería un honor para nosotros ir y ayudarla. Se lo dije. Sería un honor para mí ir y hacerlo”, insistió el mandatario estadounidense.

Según reportes, Trump mencionó que Sheinbaum declinó la propuesta por "miedo" a los cárteles, afirmando que "no puede pensar con claridad" debido a esta preocupación.

"If Mexico wanted help with the cartels, we would be honored to go in and do it," says @POTUS.



"They are horrible people that have been killing people left and right. They've made a fortune on selling drugs and destroying our people." pic.twitter.com/xQKzMktrHi