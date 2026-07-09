El exBeatle fue reconocido por la Universidad de Liverpool por su trayectoria musical y su contribución al legado cultural de la ciudad

Inicio / Escena / Ringo Starr recibe doctorado honoris causa a los 86 años

El exBeatle Ringo Starr, integrante de The Beatles, recibió un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Liverpool durante una ceremonia realizada en Beverly Hills, California, previo a la celebración de su cumpleaños número 86.

La distinción fue entregada el 7 de julio durante el evento Ringo Starr Peace and Love Birthday Celebration, realizado en Beverly Gardens Park.

Autoridades de la institución viajaron desde Reino Unido para otorgar personalmente el reconocimiento al músico británico.

Durante la ceremonia, Starr expresó su agradecimiento por recibir un título honorífico de una universidad relacionada con la ciudad donde nació y donde inició su trayectoria artística.

"Quiero agradecer a la Universidad de Liverpool por este título honorífico y por haber venido hasta Los Ángeles para otorgarlo; me siento realmente honrado", señaló el músico.

En su discurso, el baterista recordó los inicios de su carrera y habló sobre las dudas que enfrentó cuando decidió dedicarse profesionalmente a la música.

Invita a seguir los sueños

Starr compartió con los estudiantes un mensaje basado en su propia experiencia y recordó que algunas personas cercanas no apoyaron inicialmente su decisión de convertirse en baterista.

El artista animó a los graduados a confiar en sus metas y tomar los caminos que consideren adecuados para alcanzar sus objetivos personales y profesionales.

Wendy Beetlestone, rectora de la Universidad de Liverpool, explicó que el reconocimiento fue otorgado por la extensa trayectoria de Starr y por su papel en la proyección internacional de la ciudad.

La institución destacó que la música del baterista, especialmente durante su etapa con The Beatles, forma parte de la identidad cultural de Liverpool y de su influencia alrededor del mundo.

Colaboración con Paul McCartney

Durante el evento, Ringo Starr también habló sobre su reciente colaboración con Paul McCartney, su antiguo compañero en The Beatles, en la canción Home to Us, incluida en el álbum The Boys of Dungeon Lane.

El músico explicó que esta colaboración representa una experiencia especial, ya que ambos participan por primera vez como dúo vocal en una canción.

El reconocimiento académico llegó meses después del lanzamiento de Long Long Road, el más reciente álbum de estudio de Ringo Starr, publicado en abril y enfocado en la música country.

El artista ha mantenido una relación cercana con este género desde décadas atrás, especialmente tras la grabación del álbum Beaucoups of Blues, publicado después de la separación de The Beatles.