Lanzarán documental de The Beatles producido por Martin Scorsese

El próximo 29 de noviembre debutará en Disney+ Beatles '64, un nuevo documental producido por Martin Scorsese que celebrará la Beatlemanía.

Este trabajo incluirá entrevistas recientes con Paul McCartney y Ringo Starr, así como testimonios de los fanáticos que siguieron al cuarteto de Liverpool durante su auge.

Además, el documental mostrará material restaurado en alta calidad de su primer concierto en Estados Unidos y su famosa aparición en el Ed Sullivan Show. El audio de las presentaciones en vivo ha sido remasterizado por WingNut Films y mezclado nuevamente por Giles Martin, conocido por su trabajo en la docuserie Get Back de Peter Jackson.

