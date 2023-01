Rob Schneider acudió a una premier en la ciudad

El actor Rob Schneider, sintió la calidez de los fanáticos regios, a quienes les presentó su comedia ¡Qué viaje con papá!

La nueva película de Rob Schneider, ¡Qué viaje con papá!, es más que una simple comedia: por un lado es una producción familiar en donde su hija Miranda debuta como actriz y su esposa Patricia Maya Schneider escribió el guión; y por otro, es una aventura que demuestra que nada es imposible si la recompensa es ver a la familia feliz.



Ayer, durante la premiere en la ciudad, el actor y director se emocionó casi hasta las lágrimas al verse rodeado del público regio que, literalmente, lo hicieron sentirse como en casa.



En la cinta, Schneider es el papá de una niña (interpretada por su hija Miranda), que sueña con unas divertidas vacaciones, aunque no tienen dinero para conseguirlas. Su padre, un creativo y optimista inventor, hará hasta lo imposible por cumplir los deseos de su hija cuando entre el caos, un evento fortuito cambiará su destino.







“No importa a dónde vayas, no importa en dónde sean tus vacaciones o cuánto dinero tienes, lo importante es el tiempo que pasas con tu familia. Eso es lo hermoso. También en la película decimos que nada es imposible, no dejar de tratar es el camino al éxito”, dijo el también productor en entrevista.



Schneider destacó que la realización de la película fue un proceso satisfactorio, pero a la vez un desafío estresante: “Es muy difícil hacer una película, sobre todo si es independiente, nosotros además tuvimos la presión de la pandemia, no podíamos fallar o detenernos porque no terminábamos”.



En el elenco destaca la participación de la mexicana Mónica Huarte, quien llegó a la película a interpretar a una influencer que es desde villana hasta el hada madrina de la historia. “Fernanda parece superficial y fría, pero luego ves que tiene un gran corazón, porque después de un hecho inesperado es quien ayuda a que sus vidas cambien”, dijo la actriz. ¡Qué viaje con papá! llega a las pantallas el próximo 2 de febrero.