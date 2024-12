Robbie Williams revela su lucha contra el alcohol y las drogas

El cantante Robbie Williams padeció la adicción al alcohol, las drogas y las malas decisiones que tomó debido a su juventud, inexperiencia y, sobre todo, por las malas influencias.

"Caí en un alcoholismo desatado, en una adicción al alcohol, pero cuando tienes 20 años, en los 90, no se hablaba de adicción, no se hablaba de depresión, no se hablaba de ansiedad y, simplemente, ahí estaba”, dijo en una entrevista al programa El Hormiguero.

Con todo y la fama que obtuvo al ser parte del grupo Take That, al salir se vio envuelto en una deuda de 380 mil dólares, siendo muy joven.

"Cuando me fui de Take That, tenía 1.2 millones de libras, pero después tuve que demandar a mi discográfica y terminé con 1.5 millones de libras de deuda. A los 21 años, era alcohólico, drogadicto y debía 300 mil libras", recordó.

Todo eso lo llevó más a la cocaína, la cual se convirtió en su vía de escape.

“La cocaína te destruye, pero al mismo tiempo te da una tremenda sensación de falsa seguridad. Entonces, aproveché toda esa sensación de seguridad porque sólo miraba hacia delante y sólo veía el éxito delante de mí, aunque en realidad mi vida era un desastre, un infierno”, confesó.

La entrevista fue promover su próxima película autobiográfica Better Man, que llegará a los cines el 1 de enero.

