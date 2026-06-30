Ambos artistas interpretarán el himno oficial de la FIFA durante la ceremonia previa a la final de la Copa del Mundo 2026 en Nueva Jersey

Inicio / Escena / Robbie Williams y Laura Pausini cantarán en la final del Mundial

El cantante británico Robbie Williams y la estrella del pop italiana Laura Pausini unirán sus voces para interpretar el himno oficial de la FIFA, Desire, en el cierre de la Copa del Mundo 2026.

La presentación de ambas figuras internacionales tendrá lugar sobre el campo del MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio, minutos antes de que ruede el balón para definir al nuevo monarca del futbol global.

La pieza musical, compuesta originalmente por Williams en colaboración con Karl Brazil, Owen Parker y Erik Jan Grob, destaca por fusionar el pop británico con la potencia vocal mediterránea e incluye un verso adaptado al español por la propia Pausini.

Aunque el tema se estrenó formalmente en vivo a mediados de 2025 durante el Mundial de Clubes de la FIFA, esta intervención marcará su consolidación definitiva como la melodía principal del organismo rector ante una audiencia estimada en miles de millones de espectadores.

Este espectáculo formará parte de un ambicioso marco de entretenimiento masivo, ya que la edición de 2026 se convertirá en la primera final de la justa mundialista en implementar un concierto de medio tiempo inspirado en el formato del Super Bowl estadounidense.

De acuerdo con los organizadores del torneo, la curaduría artística del macroevento de clausura corre a cargo de Chris Martin, líder de la banda Coldplay, quien diseñó un cartel que complementará la jornada con grandes íconos de la cultura popular contemporánea.

Fuentes cercanas al intérprete de "Feel" confirmaron al diario británico The Sun el entusiasmo del músico de 52 años, quien es un conocido apasionado de este deporte y mantiene la ilusión de ver a la selección de Inglaterra en dicha instancia decisiva.

Con este despliegue de talento que incluye también a figuras de la talla de Madonna, Shakira y la agrupación surcoreana BTS, la FIFA busca sellar una cobertura cultural sin precedentes históricos dentro del balompié mundial.