Andrea Bocelli encabezará gala del sorteo del Mundial 2026

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se celebrará este viernes 5 de diciembre a las 11:00 horas, contará con Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más reconocidas del planeta.

La FIFA anunció que el tenor italiano encabezará el programa artístico en el Centro John F. Kennedy de Washington D. C., donde millones de aficionados seguirán en vivo la definición de los grupos del torneo.

“La velada ofrecerá actuaciones extraordinarias, y Bocelli subirá al escenario junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger”, adelantó el organismo rector del fútbol mundial.

Un cartel artístico de primer nivel para un momento histórico

La ceremonia será conducida por Heidi Klum y Kevin Hart, quienes fungirán como copresentadores, mientras que el actor Danny Ramirez aportará el toque hollywoodense en compañía de leyendas mundialistas.

Tras su presentación, el tenor dará paso a la energía de Robbie Williams y a la potencia vocal de Nicole Scherzinger, convirtiendo el sorteo en un espectáculo completo más allá del fútbol.

Cerrando la gala, Village People interpretará su icónico tema Y.M.C.A. una vez finalizado el sorteo.

Si bien la FIFA ya reveló la lista de artistas, aún resta conocer los nombres de quienes conducirán la parte protocolaria del sorteo, un detalle que se dará a conocer en los próximos días.

