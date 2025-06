Robbie Williams y Laura Pausini componen 'Desire' para la FIFA

Robbie Williams ha sido nombrado "Embajador de la Música" de la FIFA, junto a Laura Pausini.

El cantante británico compuso el himno oficial de la FIFA, titulado "Desire", que se estrenará en el partido inaugural del Mundial de Clubes entre el Inter de Miami y el Al Ahly de Egipto en Miami.

El interprete de "Rock DJ" trabajó con Laura Pausini, Karl Brazil, Owen Parker y Erik Jan Grob en la composición.

Según Williams, la canción busca reflejar el espíritu del fútbol global y generar una conexión emocional con los aficionados.

Robbie Williams también expresó su emoción por este reto, destacando que el fútbol y la música siempre han sido fundamentales en su vida.

