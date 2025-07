Rosalía se pronuncia sobre Palestina y responde a Miguel Adrover

Rosalía rompió su silencio sobre el conflicto en Palestina y, a través de sus redes sociales, aclaró que el no haberse manifestado públicamente no significa que no condene lo que está sucediendo.

La cantante y actriz española enfatizó que el señalamiento sobre la situación debería dirigirse a aquellos que tienen poder de decisión y acción real, y no entre los ciudadanos o figuras públicas como ella.

Este pronunciamiento surge después de que el diseñador Miguel Adrover rechazara colaborar con Rosalía debido a su falta de manifestación pública sobre el conflicto palestino.

El viernes pasado, Adrover compartió en sus redes sociales correos electrónicos del equipo de la cantante en los que se proponía una colaboración. En su respuesta, Adrover expresó: "Lo sentimos, pero Miguel no trabaja con ningún artista que públicamente no haya mostrado su apoyo a Palestina".

Fue hasta este miércoles que Rosalía se dirigió al tema en una serie de publicaciones, donde explicó que no haber usado su plataforma para alinearse con las expectativas de ciertos sectores no significa falta de condena por la situación en Palestina.

Asimismo, expresó que no considera que la mejor manera de avanzar en la lucha por la libertad de Palestina sea "avergonzado unos a otros", sino que el foco debería estar en quienes toman las decisiones y tienen el poder de cambiar la situación.

Comunicado oficial de Rosalía sobre su linchamiento mediático y postura sobre el genocidio en Palestina (vía Instagram Stories). pic.twitter.com/RN8DN3AWIJ — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) July 30, 2025

Conocida por su pasión por la moda, Rosalía ha sido embajadora de varias marcas internacionales y ha trabajado con diseñadores destacados como Palomo Spain. En la última Gala MET, lució un diseño exclusivo de Balmain, reafirmando su vínculo con la alta costura.

Por su parte, Miguel Adrover, nacido en Mallorca en 1965, es reconocido como uno de los diseñadores más influyentes de los años 90 y fue galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2018 por el Ministerio de Cultura y Deporte, tras revolucionar la industria con sus innovadoras creaciones.

Comentarios