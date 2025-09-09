Rosalía revive “De Madrugá” en campaña de Calvin Klein

La cantante española Rosalía ha recuperado “De Madrugá”, un tema antiguo que hasta ahora se mantenía inédito, para protagonizar la nueva campaña de ropa interior de Calvin Klein, recientemente lanzada.

La canción fue interpretada por primera vez en 2019 durante la gira de su disco El mal querer (2018), junto a otros temas como “Aute Cuture” y “Lo presiento”, de los cuales solo el primero se lanzó como sencillo.

En la campaña, la voz de Rosalía repite “De madrugá / de madrugá / de madrugá” mientras posa con distintas prendas de la marca, incluso acompañada de una serpiente blanca.

El resto de la letra difiere de las versiones en vivo de hace años, lo que ha despertado rumores sobre una posible versión de estudio que podría formar parte de su cuarto álbum.

Sobre su colaboración con Calvin Klein, Rosalía expresó que la ropa interior de la marca ha sido un “elemento básico” de su armario durante años y que estar en la campaña se siente como “cerrar un círculo”.

La artista también ha participado en la última temporada de Euphoria y firmó recientemente un acuerdo con New Balance.

Su actividad en redes y prensa, junto con un aparente fallo en una entrevista para Elle que adelantaba la posible fecha de su próximo disco en noviembre, ha aumentado la expectativa sobre su nuevo material musical, que podría explorar temas de espiritualidad, según pistas publicadas en su reciente perfil de Substack: “Construiré mi paraíso en tu nombre porque todo está por venir”.

