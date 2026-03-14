Rosalía se retracta de comentarios sobre Picasso

La cantante española Rosalía publicó un video en redes sociales en el que se retracta de declaraciones previas sobre el pintor Pablo Picasso y reivindica su compromiso con el feminismo.

La artista catalana reconoció que no se siente “en paz” con lo que dijo en un pódcast junto a la escritora Mariana Enríquez, donde había afirmado que no le molestaba separar al artista de su obra y que no tenía claro el alcance de las acusaciones sobre el comportamiento del pintor con sus parejas.

Rosalía emite un comunicado con respecto a la polémica generada por el tema Picasso. pic.twitter.com/ePOS5bDgLj — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) March 14, 2026

En el video, Rosalía admitió que habló sin tener un conocimiento suficiente sobre el tema.

“No estoy en paz con lo que dije. Me equivoqué”, expresó la intérprete, quien explicó que anteriormente pensaba que la reputación de Picasso respondía más a comentarios generales que a casos documentados de maltrato.

La cantante también pidió disculpas por lo que describió como una falta de sensibilidad y empatía hacia las mujeres y los testimonios relacionados con esos hechos.

Rosalía aprovechó el mensaje para aclarar su postura frente al feminismo, luego de que en el pasado recibiera críticas por afirmar que no se declara “formalmente feminista”.

Según explicó, esa postura responde más a la cautela personal que a una falta de apoyo al movimiento.

“No tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo”, afirmó.

La artista señaló además que su trabajo artístico refleja esa visión.

“Está claro que la forma en que vivo, escribo, performeo, canto y hago música es muy feminista”, dijo.

Al final del video, la intérprete subrayó que el mensaje no estaba dirigido a sus críticos, sino a quienes han seguido su carrera y la apoyan.

“No hago este video por los haters… lo hago para la gente que siempre está ahí”, concluyó la cantante.

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