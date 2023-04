Russell Crowe debuta en el género del terror

Russell Crowe estelariza El Exorcista del Papa, y da vida al sacerdote Gabriele Amorth, un hombre de férreas convicciones religiosas y obcecado investigador

La aterradora historia basada en los archivos del Padre Gabriele Amorth, principal exorcista del Vaticano, llegó a las salas de cine.

La película El Exorcista del Papa, es protagonizada Russell Crowe, quien por primera vez incursiona en el género del terror: “Sencillamente es algo que nunca había intentado, es un género al que nunca antes me había aproximado. Honestamente, las películas de miedo no me gustan. Me quitan el sueño” dijo Crowe.

“Soy increíblemente supersticioso. Tener que dar vueltas mientras examinas las situaciones que el personaje debe encarar… Esto no supone una posición cómoda, en mi opinión. Sin duda, muchas cosas extrañas acontecieron [mientras filmábamos], pero debes mantener el balance y tomarlas como meras coincidencias, de otra manera podrías volverte loco”, compartió el actor.

El ganador del Óscar decidió sumergirse en la investigación, recopilando todo el material posible acerca de Amorth, y viajó a Roma, en donde pasó una semana reuniéndose con gente del Vaticano que conoció en persona al clérigo.

La trama se centra en la investigación de la posesión de un niño, descubriendo una conspiración en el Vaticano. “Existe en verdad un empleo conocido en el Vaticano como Exorcista-en-Jefe”, dice el actor. “El Padre Gabriel Amorth fue una persona real, que se hizo cargo de dicho puesto a lo largo de treintaiséis años, y que se involucró en miles de exorcismos”, compartió Crowe.

“Nuestro director Julius Avery ha descrito esta cinta como una batalla entre dos depredadores de alcurnia: El diablo contra el cura Amorth”, señala el productor Doug Belgard. En la película, Amorth es en igual medida un hombre de férreas convicciones religiosas y un obcecado investigador.