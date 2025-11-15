SAG Awards cambian de nombre a 'Premios al Actor'

Los Premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG Awards), una de las ceremonias más importantes para la industria actoral, adoptarán un nuevo nombre: Premios al Actor presentados por Sag-Aftra.

El cambio busca reforzar la identidad del evento y destacar que se trata de una gala creada por y para actores.

El productor ejecutivo Jon Brockett explicó que el nuevo nombre ofrece claridad inmediata a las audiencias globales, especialmente para quienes desconocen el acrónimo SAG-Aftra, el sindicato que agrupa a más de 160 mil actores de cine, televisión y radio en Estados Unidos.

“Nuestra estatua siempre se ha llamado ‘El Actor’, por lo que este cambio es una evolución natural”, señaló.

La presidenta del comité de premios, JoBeth Williams, añadió que los espectadores identifican rápidamente la idea de “Premios al Actor”, lo cual facilita el posicionamiento internacional de la ceremonia, que celebrará su edición número 32 el 1 de marzo de 2026.

Además de reconocer la fusión entre SAG y AFTRA en 2012, el nuevo nombre refuerza la relevancia de la premiación en la antesala del Óscar, donde sus resultados suelen influir en la carrera por las nominaciones.

El anuncio llega semanas después de que Sean Astin, conocido por El Señor de los Anillos, asumiera la presidencia del sindicato en relevo de Fran Drescher, figura clave durante las huelgas de Hollywood en 2023.

Comentarios