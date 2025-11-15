Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_15_T093546_436_b428c8c3cb
Escena

SAG Awards cambian de nombre a 'Premios al Actor'

Los Premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG Awards), una de las ceremonias más importantes para la industria actoral, adoptarán un nuevo nombre

  • 15
  • Noviembre
    2025

Los Premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG Awards), una de las ceremonias más importantes para la industria actoral, adoptarán un nuevo nombre: Premios al Actor presentados por Sag-Aftra.

El cambio busca reforzar la identidad del evento y destacar que se trata de una gala creada por y para actores.

El productor ejecutivo Jon Brockett explicó que el nuevo nombre ofrece claridad inmediata a las audiencias globales, especialmente para quienes desconocen el acrónimo SAG-Aftra, el sindicato que agrupa a más de 160 mil actores de cine, televisión y radio en Estados Unidos.

“Nuestra estatua siempre se ha llamado ‘El Actor’, por lo que este cambio es una evolución natural”, señaló.

La presidenta del comité de premios, JoBeth Williams, añadió que los espectadores identifican rápidamente la idea de “Premios al Actor”, lo cual facilita el posicionamiento internacional de la ceremonia, que celebrará su edición número 32 el 1 de marzo de 2026.

Además de reconocer la fusión entre SAG y AFTRA en 2012, el nuevo nombre refuerza la relevancia de la premiación en la antesala del Óscar, donde sus resultados suelen influir en la carrera por las nominaciones.

El anuncio llega semanas después de que Sean Astin, conocido por El Señor de los Anillos, asumiera la presidencia del sindicato en relevo de Fran Drescher, figura clave durante las huelgas de Hollywood en 2023.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G5v_Zjw_bk_A_Au_B_Us_056f6739d7
Labubu inicia su camino hacia una franquicia cinematográfica
c12d9bd0_0f6e_46c8_8ef0_31ac40d50e8f_ddd2c47c68
Llega el 21K NL 2025, el Medio Maratón 'más rápido de México'
muere_director_dragon_ball_one_piece_1a6b63dd60
Muere Tatsuya Nagamine, director de 'One Piece' y 'Dragon Ball'
publicidad

Últimas Noticias

f414x232_1209200_1222939_5327_be22fdd1f1
Brugada agradece respaldo ante condena a actos violentos en CDMX
AP_25026419450848_24d5b3261b
Mueren 32 mineros en derrumbe de mina de cobalto en el Congo
G55_U_Gh_HWYA_Am_Sz_Q_f454c4a5b8
Sheinbaum supervisa construcción Hospital de Cárdenas, Tabasco
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×