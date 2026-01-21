Podcast
Escena

Kristen Bell volverá a conducir los Premios SAG

La actriz Kristen Bell regresará como presentadora de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG Awards) por tercera ocasión

  • 21
  • Enero
    2026

La actriz Kristen Bell regresará como presentadora de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG Awards) por tercera ocasión, informó el sindicato este miércoles.

Bell fue la primera anfitriona de la ceremonia en 2018 y volvió a encabezar el evento el año pasado, luego de que durante varios años los premios se realizaran sin conductor oficial.

Fecha y transmisión

La ceremonia se llevará a cabo el 1 de marzo y será transmitida desde el Shrine Auditorium & Expo Hall, en la ciudad de Los Ángeles.

En un comunicado, la actriz celebró su regreso como maestra de ceremonias y adelantó que incluirá uno de sus talentos más conocidos.

17401538579313.jpg

“He disfrutado presentando el espectáculo cada vez, así que fue una decisión fácil volver por tercera vez. Lo que más me emociona es el hecho de que haré lo que todo actor sabe hacer mejor… cantar”, expresó.

Películas líderes en nominaciones

La cinta “One Battle After Another” encabeza las nominaciones de esta edición con siete menciones, incluida la de mejor elenco, el máximo galardón del sindicato.

También compiten en esa categoría:

  • “Sinners”
  • “Hamnet”
  • “Marty Supreme”
  • “Frankenstein”

Un regreso celebrado

El productor ejecutivo de los premios, Jon Brockett, destacó el entusiasmo por el regreso de Bell como anfitriona.

“Tener a Kristen de regreso como presentadora se siente como dar la bienvenida a un miembro de la familia. Uno con el que realmente quieres pasar el rato”, afirmó.


