Salma Hayek da la bienvenida al Mundial 2026™

La actriz mexicana Salma Hayek como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dio la bienvenida al encuentro deportivo inaugurado este jueves en el Estadio Ciudad de México.

Frente a la afición, la artista brindó un discurso en el que destacó la “unión del fútbol” entre las 48 naciones clasificadas.

"Le damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026".

La también productora aseguró que los mexicanos están "muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos".

Minutos después de su mensaje, Hayek posó junto al presidente Gianni Infantino, quien sostuvo el trofeo que se adjudicará el campeón de la justa mundialista que arrancó este jueves en México.

Entre la afición destacó la pasión, pero también personalidades del espectáculo a nivel internacional como la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, así como los actores mexicanos Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Juan Pablo Medina y Karla Souza.

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