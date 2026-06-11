Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
salma_hayek_da_bienvenida_mundial_9e1ad30682
Escena

Salma Hayek da la bienvenida al Mundial 2026™

Minutos después de su mensaje, posó junto al presidente Gianni Infantino, quien sostuvo el trofeo que se adjudicará el campeón de la justa mundialista

  • 11
  • Junio
    2026

La actriz mexicana Salma Hayek como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dio la bienvenida al encuentro deportivo inaugurado este jueves en el Estadio Ciudad de México.

Frente a la afición, la artista brindó un discurso en el que destacó la “unión del fútbol” entre las 48 naciones clasificadas.

"Le damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026".

La también productora aseguró que los mexicanos están "muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos".

Minutos después de su mensaje, Hayek posó junto al presidente Gianni Infantino, quien sostuvo el trofeo que se adjudicará el campeón de la justa mundialista que arrancó este jueves en México.

Entre la afición destacó la pasión, pero también personalidades del espectáculo a nivel internacional como la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, así como los actores mexicanos Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Juan Pablo Medina y Karla Souza.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_06_13_T145940_978_aa497a7bef
Amy Adams rechazó sketch explícito en 'SNL' para cuidar su imagen
EH_UNA_FOTO_2026_06_13_T143512_791_57e1a93071
Domingo destaca trabajo con Spielberg en 'Día de la Revelación'
45_H5_8d8eb9b01c
Nueva Jersey inaugura museo dedicado a Bruce Springsteen
publicidad

Últimas Noticias

IMG_4646_64fa00dbfb
Entregan obra de pavimentación en colonia Mirasierra de Saltillo
IMG_4605_bf387d3b2d
Obras pluviales no se ven pero ayudan mucho a la ciudad
IMG_4639_4a533c4dc3
Muere adulto mayor en accidente en la carretera Monclova
publicidad

Más Vistas

escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
Monterrey_lluvia_archivo_79944d47e7
Alertan por ocho días de lluvias intensas en Área Metropolitana
INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
publicidad
×