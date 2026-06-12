Aclaran que Salma Hayek acudió al Mundial por invitación de FIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este viernes que la participación de la actriz Salma Hayek en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no obedeció a una designación del Gobierno de México, sino a una invitación realizada directamente por la FIFA.

Dicha precisión surgió luego de que la veracruzana protagonizara uno de los momentos más visibles de la apertura celebrada en el Estadio Ciudad de México, donde dio la bienvenida a las 48 selecciones participantes y a los miles de visitantes que llegaron al país con motivo de la justa mundialista.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal fue cuestionada sobre si la actriz había acudido en representación de la Presidencia de la República ante su ausencia en el acto protocolario.

“No, yo no decidí eso, Salma Hayek fue una invitada de la FIFA y no iba en representación de la Presidenta”, respondió Sheinbaum.

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La presencia de Hayek en la inauguración llamó la atención por tratarse de una de las mexicanas con mayor reconocimiento internacional.

La actriz apareció sobre una pasarela instalada en el terreno de juego y dirigió un mensaje de bienvenida a las selecciones clasificadas y a los aficionados que siguieron el inicio del torneo.

Durante su intervención destacó que México volvía a recibir una Copa del Mundo y celebró la realización del torneo en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Tras concluir su participación, la actriz se dirigió al palco de honor, donde coincidió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien presentó el trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante los asistentes.

La ceremonia continuó con la presentación de las selecciones de México y Sudáfrica, así como con la interpretación de los himnos nacionales antes del arranque del encuentro inaugural.

Sheinbaum destaca trayectoria internacional de Hayek

Aunque descartó que la actriz representara formalmente al Gobierno mexicano, la jefa del Ejecutivo federal reconoció la relevancia que tiene Salma Hayek como figura internacional.

“Claro, es una gran representante de México, todas y todos los mexicanos queremos mucho a Salma Hayek, ha hecho películas maravillosas, es una gran representante en Hollywood y es una embajadora de México en el mundo”, afirmó.

Destacó que la carrera de la actriz ha contribuido a proyectar una imagen positiva del país a nivel global.

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