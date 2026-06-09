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Salma Hayek, nueva embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Hayek saltará a la cancha durante la ceremonia previa al partido para recibir a los miles de aficionados presentes y a los millones de espectadores globales

  • 09
  • Junio
    2026

La magia del cine y la pasión del fútbol se fusionarán en el Estadio Azteca. La renombrada actriz, directora y productora mexicana, nominada al Premio de la Academia, Salma Hayek Pinault, se ha integrado oficialmente al equipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como Embajadora Oficial, convirtiéndose en la figura central que dará la bienvenida al mundo en el partido inaugural.

Hayek saltará a la cancha durante la ceremonia previa al partido para recibir a los miles de aficionados presentes y a los millones de espectadores globales, celebrando el espíritu unificador del fútbol en lo que promete ser el inicio del mundial más grande de la historia.

Un arranque tricolor y un elenco global

La incorporación de Salma Hayek corona un despliegue de talento sin precedentes para la ceremonia de apertura, la cual iniciará formalmente a las 11:30 hora local, 90 minutos antes del pitazo inicial.

El orgullo mexicano resonará con fuerza en el estadio cuando Alejandro Fernández interprete el Himno Nacional de México. En un poderoso acto de hermandad internacional, la cantante Tyla hará lo propio con el himno de Sudáfrica.

La música urbana también tendrá un peso importante en el show: se confirmó que el colombiano Ryan Castro se unirá en el escenario principal junto a J Balvin para una presentación especial, sumándose a un cartel de superestrellas que darán vida al Álbum Oficial de la FIFA 2026, entre las que destacan:

  • Shakira, Maná y Los Ángeles Azules.

  • Belinda, Danny Ocean y Lila Downs.

  • Burna Boy.

Logística para los aficionados

Con este histórico partido en la capital mexicana, el país inaugurará una inédita trilogía de ceremonias de apertura que posteriormente continuará en Canadá y los Estados Unidos.

Debido a la magnitud del espectáculo y a que los asistentes tendrán un rol activo y participativo dentro del show, la FIFA ha emitido las siguientes recomendaciones:

Aviso importante para los asistentes: Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del saque inicial. Se exhorta a los fanáticos a llegar temprano para disfrutar de la oferta completa de entretenimiento, activaciones exclusivas y recompensas previas al juego.

Finalmente, el comité organizador recordó que los boletos remanentes y los paquetes de hospitalidad están sujetos a disponibilidad únicamente a través del sitio oficial FIFA.com/tickets, el cual cuenta también con la plataforma oficial de reventa y canje legal para los poseedores de entradas.


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