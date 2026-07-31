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Samara Weaving será Emma Frost en los nuevos X-Men

Samara Weaving fue elegida para interpretar a Emma Frost en la próxima película de X-Men que prepara Marvel Studios, según fuentes cercanas al proyecto

Por Ángeles Núñez | 31 Julio 2026

Marvel Studios habría elegido a Samara Weaving para dar vida a Emma Frost en la próxima película de X-Men, uno de los proyectos más esperados por los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción citadas por Deadline, la actriz fue seleccionada después de un proceso de audiciones en el que participaron varias candidatas.

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La decisión fue tomada esta semana por el director Jake Schreier y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Hasta el momento, el estudio no ha confirmado oficialmente la información ni ha emitido comentarios sobre el reparto.

Emma Frost regresa a la pantalla

Emma Frost es una de las mutantes más reconocidas de los cómics de X-Men. Introducida en la década de 1980, el personaje pasó de ser una antagonista a convertirse en una pieza clave dentro del equipo de héroes gracias a sus habilidades telepáticas.

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En el cine, la última actriz en interpretarla fue January Jones, quien dio vida al personaje en X-Men: Primera Generación y posteriormente apareció en X-Men: Días del Futuro Pasado.

Nuevo impulso para la franquicia

La producción de la nueva película de X-Men continúa avanzando desde que Jake Schreier fue confirmado como director. El guion está a cargo de Lee Sung Jin, creador de Beef, y Joanna Calo, cocreadora de The Bear.

El proyecto representa el regreso de los mutantes a la pantalla grande bajo el sello de Marvel Studios, luego de que Disney adquiriera 20th Century Fox en 2019 y obtuviera los derechos cinematográficos de la franquicia.

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La actriz australiana atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. En 2026 protagonizó Ready or Not 2: Here I Come, secuela que obtuvo una sólida respuesta del público y un exitoso desempeño tras su estreno digital.

También participó en la película Over Your Dead Body, reconocida con el premio del público en SXSW, y encabezó el elenco del thriller criminal Carolina Caroline, producción que recibió críticas favorables y una alta calificación en Rotten Tomatoes.

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