Samara Weaving será Emma Frost en los nuevos X-Men

Samara Weaving fue elegida para interpretar a Emma Frost en la próxima película de X-Men que prepara Marvel Studios, según fuentes cercanas al proyecto

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Marvel Studios habría elegido a Samara Weaving para dar vida a Emma Frost en la próxima película de X-Men, uno de los proyectos más esperados por los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción citadas por Deadline, la actriz fue seleccionada después de un proceso de audiciones en el que participaron varias candidatas.

La decisión fue tomada esta semana por el director Jake Schreier y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Hasta el momento, el estudio no ha confirmado oficialmente la información ni ha emitido comentarios sobre el reparto.

Emma Frost regresa a la pantalla

Emma Frost es una de las mutantes más reconocidas de los cómics de X-Men. Introducida en la década de 1980, el personaje pasó de ser una antagonista a convertirse en una pieza clave dentro del equipo de héroes gracias a sus habilidades telepáticas.

En el cine, la última actriz en interpretarla fue January Jones, quien dio vida al personaje en X-Men: Primera Generación y posteriormente apareció en X-Men: Días del Futuro Pasado.

Nuevo impulso para la franquicia

La producción de la nueva película de X-Men continúa avanzando desde que Jake Schreier fue confirmado como director. El guion está a cargo de Lee Sung Jin, creador de Beef, y Joanna Calo, cocreadora de The Bear.

El proyecto representa el regreso de los mutantes a la pantalla grande bajo el sello de Marvel Studios, luego de que Disney adquiriera 20th Century Fox en 2019 y obtuviera los derechos cinematográficos de la franquicia.

La actriz australiana atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. En 2026 protagonizó Ready or Not 2: Here I Come, secuela que obtuvo una sólida respuesta del público y un exitoso desempeño tras su estreno digital.

También participó en la película Over Your Dead Body, reconocida con el premio del público en SXSW, y encabezó el elenco del thriller criminal Carolina Caroline, producción que recibió críticas favorables y una alta calificación en Rotten Tomatoes.