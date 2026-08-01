Filtran en X copia pirata de Spider-Man: Un Nuevo Día

Una copia pirata en alta calidad de Spider-Man: Un Nuevo Día se difundió en X y acumuló millones de vistas antes de ser eliminada

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La más reciente película de Spider-Man se convirtió en víctima de la piratería digital luego de que una copia de alta calidad de Spider-Man: Un Nuevo Día fuera publicada en la red social X, donde logró millones de reproducciones antes de ser eliminada por presuntas violaciones a los derechos de autor.

Aunque la filtración generó preocupación entre la industria cinematográfica, el incidente no ha frenado el exitoso desempeño comercial de la producción, que ya rompió récords en sus funciones de preestreno.

La copia se viralizó en pocas horas

El video fue compartido por una cuenta identificada como "Fredrick Bryan" durante la mañana y, antes de ser retirado de la plataforma, alcanzó cerca de 5.9 millones de visualizaciones.

La publicación también acumuló más de 143 mil reacciones y alrededor de 10 mil veces compartida, lo que permitió que el material se difundiera rápidamente entre los usuarios antes de que fuera eliminado horas más tarde.

Además de esa publicación, otras cuentas replicaron la película en X, aunque la mayoría de los videos fueron retirados poco después tras las acciones emprendidas para proteger los derechos de distribución.

La piratería sigue siendo un reto para Hollywood

Las filtraciones de grandes producciones no son un fenómeno nuevo para la industria. Apenas la semana pasada, una copia de alta calidad de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, también apareció en X y superó los dos millones de reproducciones antes de ser retirada y de que la cuenta responsable fuera suspendida.

En aquella ocasión, Universal informó que activó de inmediato sus protocolos para eliminar el contenido y advirtió que tomaría las medidas legales correspondientes para proteger su propiedad intelectual.

Hasta el momento, Sony Pictures no ha emitido una postura pública sobre la filtración de Spider-Man: Un Nuevo Día.

El éxito en taquilla continúa

A pesar de la circulación ilegal de la película, el estreno mantiene un sólido desempeño en las salas de cine. La producción recaudó 72 millones de dólares durante sus funciones de preestreno, una cifra que representa un nuevo récord para este tipo de exhibiciones.

Con ese resultado, la cinta superó la marca establecida anteriormente por Avengers: Endgame, que había obtenido 60 millones de dólares en sus funciones previas al estreno oficial.

La nueva entrega marca el regreso de Tom Holland en el papel de Peter Parker, acompañado nuevamente por Zendaya como MJ. El elenco también incluye a Sadie Sink, cuyo personaje aún no ha sido revelado, además de Jon Bernthal y Jacob Batalon.

Mientras continúa su exitoso debut en la taquilla internacional, la película enfrenta ahora uno de los principales desafíos de la industria del entretenimiento: la distribución ilegal de contenido en plataformas digitales.