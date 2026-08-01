Harry Styles conquista a 68 mil fans en concierto en CDMX

Harry Styles reunió a 68 mil 500 personas en CDMX, donde agradeció el apoyo de sus fans y destacó la importancia de la unión

El cantante Harry Styles ofreció un emotivo concierto ante 68 mil 500 asistentes en la Ciudad de México, donde además de interpretar sus mayores éxitos aprovechó la noche para agradecer el respaldo que ha recibido durante 16 años de trayectoria y compartir un mensaje sobre la importancia de la unión entre las personas.

El cantante británico aseguró que la conexión con su público es uno de los principales motivos que inspiran su música y destacó que su más reciente gira busca precisamente fomentar ese sentido de comunidad entre quienes asisten a sus presentaciones.

Un mensaje de gratitud para sus seguidores

Antes de interpretar Carla's Song, Styles hizo una pausa para dirigirse a los asistentes y expresó que los conciertos representan el objetivo que buscaba con este nuevo álbum: compartir momentos de alegría entre amigos y desconocidos.

El artista también recordó que la canción nació de una experiencia personal que le hizo valorar el privilegio de formar parte de la vida de millones de personas a través de su música.

Durante su intervención, agradeció a sus seguidores por la confianza depositada en él a lo largo de su carrera y reconoció el apoyo recibido desde sus primeros años como artista hasta la actualidad.

Styles explicó que el concepto de su gira, titulada Together Together, surge de la necesidad de fortalecer los lazos entre las personas en una época en la que, aseguró, ese sentido de comunidad parece perderse.

Por ello, invitó al público a conservar esa energía una vez terminado el espectáculo y a seguir compartiendo experiencias con quienes los rodean, ya sean amigos o personas que acaban de conocer.

El cantante destacó que esa conexión construida por sus seguidores durante años trasciende los escenarios y permanece más allá de cada concierto.

Una noche llena de éxitos

El espectáculo comenzó alrededor de las 21:00 horas con Are You Listening Yet?, mientras Harry Styles apareció en el escenario vistiendo un saco rosa y pantalón negro, desatando la euforia de los asistentes.

Durante aproximadamente dos horas interpretó más de una veintena de canciones, entre ellas Watermelon Sugar, Sign of the Times y Ready, Steady, Go, además de protagonizar momentos especiales con el público mexicano.

Uno de ellos ocurrió cuando los asistentes cantaron "Las Mañanitas" para celebrar el cumpleaños de su saxofonista, mientras el artista recorría la pasarela del escenario y en varias ocasiones gritó "¡Viva México!" en español.

El concierto concluyó poco después de las 23:00 horas con la interpretación de As It Was, acompañada por un espectáculo de fuegos artificiales que puso fin a la velada.

Antes de abandonar el escenario, Harry Styles volvió a agradecer el cariño del público mexicano, al que calificó como uno de los más especiales de su carrera, y reconoció el entusiasmo de quienes permanecieron bajo la lluvia para cantar y bailar junto a él.