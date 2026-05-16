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Escena

¿Por qué Scarlett Johansson no estuvo para su ovación en Cannes?

El filme 'Paper Tiger' en el que participa la actriz, fue aclamada en su primera proyección y el director, James Gray agradeció el apoyo del público.

  • 16
  • Mayo
    2026

La estadounidense Scarlett Johansson no respondió la videollamada que intentó hacerle el director James Gray durante el estreno de “Paper Tiger” en el Festival de Cannes, justo cuando la película recibió una ovación de siete minutos tras su primera proyección oficial.

La ausencia de la actriz en el sur de Francia se debió a que actualmente se encuentra filmando una nueva versión de “El Exorcista”, situación que le impidió acompañar al elenco en una de las noches más comentadas del festival.

James Gray intentó contactar a Scarlett Johansson

Tras finalizar la función de “Paper Tiger”, James Gray sacó su celular e intentó comunicarse con Johansson para que pudiera escuchar la reacción del público en Cannes. Sin embargo, la llamada terminó desviándose al buzón de voz, lo que provocó una reacción divertida del cineasta frente a los asistentes.

Gray fingió frustración mientras mostraba el teléfono al público, en un momento que rápidamente llamó la atención entre los asistentes y medios presentes en el festival.

Aunque Johansson no estuvo presente, el estreno sí contó con la participación de Miles Teller y Adam Driver, protagonistas de este thriller policiaco ambientado en 1986.

“Paper Tiger” llevó glamour de Hollywood a Cannes

El Festival de Cannes de este año ha tenido una presencia limitada de grandes producciones de Hollywood, por lo que “Paper Tiger” destacó como una de las películas con mayor atención mediática durante el fin de semana.

Teller y Driver desfilaron por la alfombra roja, firmaron autógrafos y convivieron con seguidores antes de ingresar a la proyección oficial.

Durante la ovación, James Gray tomó el micrófono para agradecer el apoyo del público y destacar la importancia del cine en la actualidad.

“El cine los necesita más que nunca. Este es un momento muy importante y Cannes es importantísimo por eso”, expresó el director ante los asistentes.

¿De qué trata “Paper Tiger”?

La cinta marca el regreso de James Gray tras “Armageddon Time”, estrenada en 2022. La historia sigue a los hermanos Irwin y Gary Pearl, interpretados por Miles Teller y Adam Driver.

Ambos intentan enriquecerse participando en la limpieza del Canal Gowanus, pero terminan involucrados con la mafia rusa después de que Irwin presencia accidentalmente actividades criminales.


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