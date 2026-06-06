Scary Movie 6 lidera la taquilla con estreno récord

La comedia de terror Scary Movie 6 arrancó con fuerza en los cines de Norteamérica y se perfila para conseguir el mejor estreno en la historia de la franquicia, luego de recaudar 24.7 millones de dólares durante su primer viernes en cartelera.

La nueva entrega, producida por Paramount y Miramax, se exhibe en 3 mil 490 salas y podría cerrar su primer fin de semana con ingresos cercanos a los 56 millones de dólares, superando la marca establecida por Scary Movie 4, que debutó con 49.7 millones en 2006.

La cinta marca el regreso de los hermanos Wayans a la popular saga de parodias cinematográficas y reúne nuevamente a Marlon Wayans, Shawn Wayans y Damon Wayans Jr. También vuelven al elenco Anna Faris y Regina Hall, quienes retoman a los personajes de Cindy Campbell y Brenda Meeks.

Masters of the Universe debuta en segundo lugar

El segundo puesto de la taquilla fue para Masters of the Universe, producción de Amazon MGM que obtuvo 11.7 millones de dólares durante su primer viernes en 3 mil 677 salas de cine.

La película de ciencia ficción y aventuras aspira a recaudar alrededor de 30 millones de dólares en su primer fin de semana, una cifra considerada moderada frente a su presupuesto de producción estimado en 200 millones.

Dirigida por Travis Knight, la historia sigue al Príncipe Adam en su regreso a Eternia para enfrentar a Skeletor. El reparto está encabezado por Nicholas Galitzine, acompañado por Idris Elba, Camila Mendes, Alison Brie y Jared Leto.

Backrooms mantiene buen desempeño

En la tercera posición se ubicó Backrooms, que sumó 7.9 millones de dólares durante su segundo viernes en cartelera.

Tras sorprender con un estreno de 81.5 millones de dólares, la producción de terror proyecta añadir otros 25 millones durante el fin de semana.

Aunque registra una disminución considerable respecto a su debut, la película continúa siendo una de las producciones más rentables del año, considerando que tuvoun presupuesto cercano a los 10 millones de dólares.

Obsesión supera los 100 millones

El thriller de terror Obsesión ocupó el cuarto lugar con 7.4 millones de dólares en su cuarto viernes de exhibición. La cinta ya acumula más de 116 millones de dólares en Norteamérica y podría elevar su recaudación doméstica a 151 millones al cierre del fin de semana.

La producción continúa destacando por su desempeño comercial luego de haber debutado con 17 millones de dólares pese a contar con un presupuesto inferior al millón.

El quinto puesto fue para The Amazing Digital Circus: The Last Act, adaptación cinematográfica de la popular serie web animada.

La producción obtuvo 4.6 millones de dólares el viernes y se encamina a recaudar alrededor de 14.1 millones durante el fin de semana.

La cinta presenta una versión de larga duración de los episodios finales de la serie y sigue la historia de un grupo de humanos atrapados dentro de una realidad virtual donde adoptan identidades de personajes extravagantes.

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