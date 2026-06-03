Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_scary_movie_ae4913703d
Escena

'Scary Movie 6' promete burlarse de todo en Hollywood

Con el regreso de los hermanos Wayans y Anna Faris, la nueva entrega satirizará remakes, secuelas y la llamada cultura de la cancelación

  • 03
  • Junio
    2026

Hace 26 años, Scary Movie llegó a los cines para mofarse de las franquicias de terror. En ese entonces la apuesta era arriesgada y nadie sabía qué resultado iba a tener; sin embargo, fue todo un éxito y la franquicia sigue vigente gracias a sus fans de entonces y los que han ganado a lo largo de cinco entregas.

Ahora, la sexta película llegará a los cines con la novedad de que Marlon y Shawn Wayans vuelven a estar detrás del proyecto con el principal objetivo de “cancelar la cultura de la cancelación”.

“La primera película para nosotros fue simplemente divertirnos, en realidad no sabíamos bien lo que estábamos haciendo”, afirmó Shawn. Entendimos que habíamos creado un gran proyecto cuando fuimos al cine y vimos las reacciones de la gente”.

hcieagwauaaiwql-7dirjbRrw.webp

La sexta de Scary Movie está dispuesta a destripar reboots, remakes, “requels”, precuelas, secuelas, spin-offs, horror elevado, historias de origen, todo lo que se considere “un legado” y cada “capítulo final” que seguramente no será final.

“Para nosotros nada es sagrado. Ningún cliché sobrevive. Cada línea debe ser cruzada”, dijo Marlon.

La cinta dirigida por Michael Tiddes tiene en el reparto a Anna Faris, Regina Hall, Damon Wayans Jr., Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Dave Sheridan, y muchas otras caras conocidas para los fans.

Faris recordó que unirse a Scary Movie hace 26 años fue su carta de presentación en Hollywood.

“Estaba aterrada. No sabía lo que estaba haciendo, no tenía agente y no tenía experiencia en comedia”, dijo. “Nunca imaginé hasta dónde nos llevaría esta película ni todo lo que vendría después”.

La actriz señaló que unirse al elenco en la sexta entrega de la franquicia con un papel principal también la sorprendió.

“Nunca pensé que iba a tener un significado emocional. Pero cuando Marlon me llamó, fue como si todo ese tiempo no hubiera pasado. De repente entendí algo que no había visto en su momento: lo importante que fue ese proyecto en mi vida. Volver a Cindy no fue solo actuar, fue volver a una versión de mí que estaba completamente perdida, insegura y que, aun así, encontró su lugar”.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FALLECIMIENTO_4_7e4a0bc8cf
Fallece Peabo Bryson, referente del R&B, a los 75 años
Captura_de_pantalla_2026_06_03_a_la_s_1_03_19_a_m_62953e518d
Grandiosas Invicto reunirá a seis divas en Monterrey
Save_Clip_App_712623549_18595185838038589_420415400741016092_n_d37bb46219
Carlos III convierte en caballero al actor Idris Elba
publicidad

Últimas Noticias

mundial_2026_sheinbaum_e9d5c05507
Matemático ya tiene al ganador del Mundial; va por cuarto acierto
EH_CONTEXTO_35_1859549270
Dictan pena de muerte a cuatro personas tras ataque en Nigeria
tamaulipas_desmiente_acusaciones_sobre_americo_villarreal_75a04f0d05
Tamaulipas desmiente acusaciones sobre Américo Villarreal
publicidad

Más Vistas

menor_fiscalia_coahuila_306db6980c
Menor ya está en un entorno seguro: gobernador
Whats_App_Image_2026_06_01_at_15_29_25_df78d68005
Reducen a escombros la casa de 'Pipo' en el centro de Monterrey
photo_2026_06_02_11_43_57_dbe3a00c55
Orégano de Nuevo León obtiene protección de indicación goegráfica
publicidad
×