'Scary Movie 6' promete burlarse de todo en Hollywood

Hace 26 años, Scary Movie llegó a los cines para mofarse de las franquicias de terror. En ese entonces la apuesta era arriesgada y nadie sabía qué resultado iba a tener; sin embargo, fue todo un éxito y la franquicia sigue vigente gracias a sus fans de entonces y los que han ganado a lo largo de cinco entregas.

Ahora, la sexta película llegará a los cines con la novedad de que Marlon y Shawn Wayans vuelven a estar detrás del proyecto con el principal objetivo de “cancelar la cultura de la cancelación”.

“La primera película para nosotros fue simplemente divertirnos, en realidad no sabíamos bien lo que estábamos haciendo”, afirmó Shawn. Entendimos que habíamos creado un gran proyecto cuando fuimos al cine y vimos las reacciones de la gente”.

La sexta de Scary Movie está dispuesta a destripar reboots, remakes, “requels”, precuelas, secuelas, spin-offs, horror elevado, historias de origen, todo lo que se considere “un legado” y cada “capítulo final” que seguramente no será final.

“Para nosotros nada es sagrado. Ningún cliché sobrevive. Cada línea debe ser cruzada”, dijo Marlon.

La cinta dirigida por Michael Tiddes tiene en el reparto a Anna Faris, Regina Hall, Damon Wayans Jr., Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Dave Sheridan, y muchas otras caras conocidas para los fans.

Faris recordó que unirse a Scary Movie hace 26 años fue su carta de presentación en Hollywood.

“Estaba aterrada. No sabía lo que estaba haciendo, no tenía agente y no tenía experiencia en comedia”, dijo. “Nunca imaginé hasta dónde nos llevaría esta película ni todo lo que vendría después”.

La actriz señaló que unirse al elenco en la sexta entrega de la franquicia con un papel principal también la sorprendió.

“Nunca pensé que iba a tener un significado emocional. Pero cuando Marlon me llamó, fue como si todo ese tiempo no hubiera pasado. De repente entendí algo que no había visto en su momento: lo importante que fue ese proyecto en mi vida. Volver a Cindy no fue solo actuar, fue volver a una versión de mí que estaba completamente perdida, insegura y que, aun así, encontró su lugar”.

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