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Escena

Anna Faris celebra su regreso y habla de sus desafíos

La actriz Anna Faris reflexionó sobre su carrera, la ansiedad, el divorcio y el éxito de la nueva entrega de 'Scary Movie'

  • 13
  • Junio
    2026

La actriz y comediante Anna Faris aseguró que vive uno de los momentos más gratificantes de su carrera gracias al éxito de la sexta entrega de Scary Movie, película que ha marcado su regreso a la primera línea de Hollywood y le ha permitido reconciliarse con una etapa clave de su trayectoria profesional.

En una entrevista realizada desde su residencia en el estado de Washington, Faris habló abiertamente sobre los altibajos que ha enfrentado en los últimos años, incluyendo problemas profesionales, momentos de depresión, el final de la serie Mom y el impacto de un divorcio ampliamente seguido por los medios.

La actriz retomó su papel de Cindy Campbell en la nueva entrega de Scary Movie, una decisión impulsada por Marlon Wayans tras recuperar el control creativo de la franquicia. Junto a Regina Hall, Faris volvió a interpretar a uno de los personajes más emblemáticos de la serie de comedia y terror.

La intérprete recordó que obtener el papel original en 1999 cambió por completo su vida. Recién graduada de la Universidad de Washington con una licenciatura en inglés, pensaba dedicarse al marketing y aspiraba a convertirse en novelista antes de que una audición frente a Keenen Ivory Wayans transformara su destino.

Las dificultades detrás de la fama

Faris reconoció que la fama llegó de forma repentina y que durante años experimentó sentimientos de inseguridad, frustración y falta de reconocimiento dentro de la industria cinematográfica.

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También reveló que nunca recibió salarios comparables a los de sus colegas masculinos dentro de la franquicia y recordó que firmó un contrato para varias películas sin comprender plenamente las implicaciones económicas que tendría para su carrera.

La actriz explicó que durante mucho tiempo sintió el cariño del público, pero no el respaldo de Hollywood, una situación que influyó en su relación con la saga que la convirtió en estrella internacional.

Durante la conversación, Faris compartió algunas anécdotas de su niñez y reconoció que era una niña extremadamente imaginativa y solitaria.

Entre los recuerdos más llamativos, confesó que cuando tenía ocho años estaba convencida de que algún día sería incriminada por asesinato, una idea que la llevó incluso a usar guantes durante semanas para evitar dejar huellas dactilares en los objetos que tocaba.

La actriz explicó que gran parte de su infancia estuvo marcada por la imaginación, la lectura y largas horas en los bosques cercanos a su hogar.

Una nueva etapa personal y profesional

Tras la cancelación de Mom y durante la pandemia, Faris atravesó un periodo de incertidumbre profesional y emocional que la llevó a cuestionar si continuaría actuando o buscaría nuevos caminos relacionados con la escritura.

Además, reconoció que el escrutinio mediático derivado de su divorcio fue una experiencia dolorosa, aunque encontró apoyo en su pódcast Unqualified, espacio que le permitió mantener una conexión cercana con el público.


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