Se coloca 'Oppenheimer' como la película favorita en los BAFTA

La película ''Oppenheimer'', de Christopher Nolan, se colocó como la favorita para la próxima edición de los premios BAFTA de la academia británica, al conseguir 13 nominaciones, entre ellas a Película, Director y Actor.

Tras ella se situó con 11, la británica Poor things, de Yorgos Lanthimos, mientras que la última obra de Martin Scorsese, ''Killers of the Flower Moon'', y la inquietante ''The Zone of Interest'', de Jonatahan Glazer, se llevaron nueve candidaturas cada una para unos galardones que se entregarán el próximo 18 de febrero.

Con siete nominaciones quedaron la francesa Anatomy of a Fall, de Justine Triet, Maestro, de Bradley Cooper, y The Holdovers, de Alexander Payne. 'Oppenheimer' aspira a repetir el rotundo triunfo que obtuvo en la pasada edición de los Globos de Oro, donde se llevó cinco premios, entre ellos los de Película Dramática, Director o Actor.

En los BAFTA estará presente en las principales categorías, como Película, Director, Guion Adaptado, Actor (Cillian Murphy), Actriz Secundaria (Emily Blunt) o Actor Secundario (Robert Downey Jr.), además de acumular otras oportunidades en las de carácter técnico, como Fotografía, Montaje o Vestuario.

Si los Globos se presentaron como un duelo entre las dos sensaciones de la pantalla grande el año pasado, ''Oppenheimer'' y Barbie, en esta ocasión las aventuras de la muñeca de Mattel fueron casi ignoradas, al competir solo en cinco categorías, entre ellas Guion Original y Actriz.

Otra triunfadora de los Globos de Oro, donde se llevó la Mejor Comedia y la Mejor Actriz, Poor things tendrá hasta once ocasiones para embolsarse un BAFTA y repetir el éxito de Emma Stone al frente del reparto.

