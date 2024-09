Selena Gómez se une al club de multimillonarios

Selena Gómez ha alcanzado un nuevo punto en su carrera al unirse al exclusivo club de multimillonarios, con una fortuna estimada en 1,300 millones de dólares, según Bloomberg.

La mayor parte de su riqueza proviene de su marca de belleza, Rare Beauty, que ha sido un rotundo éxito desde su lanzamiento en 2019. Solo en el último año, la compañía generó 350 millones de dólares en ventas, superando a otras marcas de celebridades.

Gómez, de 32 años, ha tenido una carrera multifacética, comenzando en Disney Channel cuando era niña, pasando por una exitosa carrera musical y ahora estableciéndose como empresaria con Rare Beauty. Su marca de cosméticos ha sido bien recibida por su enfoque en productos accesibles y de alta calidad, lo que le ha permitido convertirse en una de las multimillonarias más jóvenes de Estados Unidos.

Además de su imperio en el mundo de la belleza, Selena Gómez sigue destacando en la industria del entretenimiento. Actualmente protagoniza la serie Only Murders in the Building, que ha sido un éxito y le ha valido una nominación al Emmy como Mejor Actriz en Comedia. Se estima que la actriz gana al menos 6 millones de dólares por temporada de la serie.

Gómez también ha conseguido lucrativos acuerdos con marcas de renombre como Puma, Coach y Louis Vuitton, sumando decenas de millones a su fortuna. Con más de 424 millones de seguidores en Instagram, Selena es una poderosa figura de influencia global, lo que le ha permitido fortalecer tanto su marca personal como su creciente imperio empresarial.

