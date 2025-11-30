Cerrar X
Escena

Shakira agradece a Dua Lipa por cantar Antología en Bogotá

Shakira celebró que Dua Lipa interpretara Antología en Bogotá, gesto que describió como profundamente emotivo y un puente musical entre ambas artistas

  • 30
  • Noviembre
    2025

Shakira reaccionó con emoción al homenaje que Dua Lipa le rindió durante su concierto en el Estadio El Campín, donde la británica sorprendió al público bogotano al interpretar Antología, uno de los temas más emblemáticos de la colombiana.

La audiencia cantó cada verso, convirtiendo la presentación en uno de los momentos más especiales de la noche.

Dua Lipa, quien suele incluir covers locales en cada país de su gira, eligió una de las canciones más representativas del repertorio colombiano, gesto que conmovió tanto a los fans como a la propia Shakira.

Tras el concierto, la artista barranquillera expresó en redes sociales su entusiasmo por escuchar su tema en la voz de la británica.

“Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años”, publicó Shakira. “¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!”

Shakira destacó que escuchar Antología interpretada en Bogotá, la ciudad donde fue compuesta, le dio un significado especial al homenaje, subrayando cómo la música trasciende fronteras y une generaciones.

La interpretación de Dua Lipa se suma a los tributos que ha realizado en Latinoamérica, donde ha versionado a artistas como Soda Stereo y Mon Laferte.

En Colombia, su elección fue vista como un reconocimiento al legado global de Shakira y a su impacto duradero en la música pop.


