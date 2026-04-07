Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año 2026 por Latin Grammy

Daddy Yankee se convirtió este martes en el primer artista urbano latino en ser nombrado Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación.

La Academia Latina de la Grabación anunció este martes que el intérprete de "Gasolina" se volvió el ganador del Latin Grammy y su Persona del Año 2026.

A través de un comunicado, el reggeatonero aseguró que este premio es resultado de años de disciplina, por lo que será su forma de honrar su natal Puerto Rico.

“Es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura. Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía” explicó Daddy Yankee.

De acuerdo con el director de la Academia, Manuel Abud, Yankee es uno de los cantantes que expuso a nivel global la música latina.

“Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina. Su liderazgo, visión disciplinaria y abrió camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores”.

Daddy Yankee entra a lista de latinos nombrados como Persona del Año

Ramón Luis Ayala Rodríguez se suma a la lista de artistas latinos nombrados Persona del Año, entre los que se encuentran Carlos Santana, Gloria Estefan, Ricky Martin y Shakira.

Con este honorífico reconocimiento se vuelve el primer representante de la música urbana latina en que será homenajeado en una gala privada el 11 de noviembre en Las Vegas.

Daddy Yankee es uno de los pioneros del reguetón y su carrera como cantante, compositor e intérprete abarca casi tres décadas desde sus orígenes humildes en los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico.

En su carrera destaca el álbum “Barrio fino”, de 2004, que sumó más de 8 millones de copias vendidas. El álbum incluía su éxito “Gasolina”, el cual internacionalizó el reguetón y llevó a que Daddy Yankee fuera el primer artista urbano en realizar una gira internacional.

Otras de las canciones características de Daddy Yankee son “Limbo”, “Con calma” y “Dura”.

En su etapa más reciente, Daddy Yankee se ha orientado a la música con propósito, la reflexión espiritual, valores éticos y transformación personal.

A la par de su carrera artística, Daddy Yankee ha apoyado programas sociales y educativos a través de su fundación, con impacto en comunidades vulnerables.

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